Dos muertos por disparos en el campus de la Universidad Central Michigan

Dos personas murieron este viernes 2 de marzo por disparos en el campus de la universidad Central Michigan, en el norte de Estados Unidos, informó la casa de estudios, mientras las autoridades buscaban al atacante.

La universidad notificó que las dos personas fallecidas en los dormitorios de la institución no eran estudiantes, pero no ofreció más detalles sobre sus identidades. "Dos personas recibieron disparos que les causaron la muerte en Campbell Hall en el campus esta mañana. Los fallecidos no son estudiantes y la policía cree que la situación se desató por un asunto doméstico", dijo la universidad en un comunicado.

"El campus está cerrado, pues el sospechoso aún está libre", agregó la casa de estudios horas después de ocurrido el hecho. La universidad identificó al presunto autor de los disparos como James Eric Davis, "un hombre afrodescendiente de aproximadamente 19 años de edad".

La policía estaba recorriendo el campus y las áreas circundantes, con helicópteros y oficiales a pie. Agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego fueron enviados a la escena en la ciudad de Mount Pleasant, en Michigan, para ayudar a la policía local.

El tiroteo ocurre dos semanas después de que 17 personas murieran por disparos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, lo que ha relanzado el debate sobre la legislación que rodea el derecho constitucional de estar armado en Estados Unidos. Esta última masacre se suma a la larga lista de tiroteos que se han producido en establecimientos educativos en Estados Unidos, como el de Newtown, en el que murieron 26 personas de una escuela primaria en 2012, o el de Virginia Tech, en el campus de una universidad del este del país, que provocó 32 muertos en 2007.