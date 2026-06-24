Fuerte sismo sacude Venezuela: reportan derrumbes, daños en aeropuerto, carreteras y comunicaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran derrumbes de edificios, daños en complejos residenciales y caída de estructuras en Altamira, San Bernardino y La Candelaria, en Caracas, Venezuela.

Un sismo de magnitud 7.1 se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en Venezuela, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), generando afectaciones preliminares en infraestructura clave como carreteras, el aeropuerto y los sistemas de comunicaciones en distintas zonas del país.

Policías socorren a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas. / Getty Images

Además, de forma continua se registró un sismo de 7.5, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por el momento no se conoce la magnitud completa de los daños causados por el terremoto, que se sintió con fuerza en la capital, Caracas. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales evidencian la intensidad del movimiento telúrico.

📌Fuerte sismo de 7.0 se registró en Caracas, Venezuela. En video se registraron los momentos de pánico que vivieron los venezolanos durante el movimiento telúrico.



📹Tomado de redes sociales#Noticia #Temblor #Venezuela pic.twitter.com/rsQQancG6O — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 24, 2026

El movimiento se sintió en Maracay, Isla Ratón, Mérida y Valencia.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran presuntos derrumbes de edificios, daños en complejos residenciales y caída de estructuras tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Venezuela.

Las autoridades aún no revelan el alcance de las afectaciones, mientras que los reportes de los ciudadanos dan cuenta de grietas en edificaciones, fachadas colapsadas y evacuaciones.

Tras el fuerte terremoto que sacudió Venezuela, se reportaron daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira y cortes en las telecomunicaciones debido al colapso de servicios.

La fuerza del sismo también quedó registrada durante una transmisión en vivo de un partido de béisbol, que fue suspendido por seguridad.

Partido de béisbol detenido en vivo por El Fuerte terremoto en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/Azijx3ecy8 — Juan Pablo (@Juanpauzca) June 24, 2026

Según datos preliminares entregados por el SGC, reportados por medios colombianos, el primer movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 5:04:22 p.m. con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que permite que el sismo sea percibido en áreas extensas.

Después del temblor en Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos también reportó un terremoto de magnitud 6.9 frente a la costa nororiental de Honshu, en Japón.

El epicentro fue localizado a unos 35 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Kuji, en la prefectura de Iwate. La alerta fue clasificada en nivel verde, lo que sugiere una baja probabilidad de víctimas fatales o daños económicos de consideración.

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