Panamá, 24 de junio del 2026
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    Fuerte sismo sacude Venezuela: reportan derrumbes, daños en aeropuerto, carreteras y comunicaciones

    En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran derrumbes de edificios, daños en complejos residenciales y caída de estructuras en Altamira, San Bernardino y La Candelaria, en Caracas, Venezuela.

    Yasser Yánez García
    Fuerte sismo sacude Venezuela: reportan derrumbes, daños en aeropuerto, carreteras y comunicaciones
    Equipos de rescate en los escombros de un edificio derrumbado en Caracas. / Getty Images

    Un sismo de magnitud 7.1 se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en Venezuela, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), generando afectaciones preliminares en infraestructura clave como carreteras, el aeropuerto y los sistemas de comunicaciones en distintas zonas del país.

    Fuerte sismo sacude Venezuela: reportan derrumbes, daños en aeropuerto, carreteras y comunicaciones
    Policías socorren a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas. / Getty Images

    Además, de forma continua se registró un sismo de 7.5, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

    Por el momento no se conoce la magnitud completa de los daños causados por el terremoto, que se sintió con fuerza en la capital, Caracas. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales evidencian la intensidad del movimiento telúrico.

    El movimiento se sintió en Maracay, Isla Ratón, Mérida y Valencia.

    En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran presuntos derrumbes de edificios, daños en complejos residenciales y caída de estructuras tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Venezuela.

    Las autoridades aún no revelan el alcance de las afectaciones, mientras que los reportes de los ciudadanos dan cuenta de grietas en edificaciones, fachadas colapsadas y evacuaciones.

    Tras el fuerte terremoto que sacudió Venezuela, se reportaron daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira y cortes en las telecomunicaciones debido al colapso de servicios.

    La fuerza del sismo también quedó registrada durante una transmisión en vivo de un partido de béisbol, que fue suspendido por seguridad.

    Según datos preliminares entregados por el SGC, reportados por medios colombianos, el primer movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 5:04:22 p.m. con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que permite que el sismo sea percibido en áreas extensas.

    Después del temblor en Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos también reportó un terremoto de magnitud 6.9 frente a la costa nororiental de Honshu, en Japón.

    El epicentro fue localizado a unos 35 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Kuji, en la prefectura de Iwate. La alerta fue clasificada en nivel verde, lo que sugiere una baja probabilidad de víctimas fatales o daños económicos de consideración.

    Información en desarrollo...

    Yasser Yánez García

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