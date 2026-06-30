Rescatan a un niño de tres años en horas decisivas de búsqueda tras terremotos en en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en Venezuela, que vive horas decisivas de búsquedas tras los terremotos del pasado miércoles de magnitud 7.2 y 7.5, informó hoy el Ministerio de Comunicación.

El rescate se realizó en un edificio de Los Corales, en La Guaira (norte, cercano a Caracas), el estado más devastado por los terremotos, que han dejado al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos, según el Gobierno.

“Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania”, detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado casi 140 horas tras los terremotos.

El lunes, otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informó el Gobierno de Venezuela.

En la red social X, el Ministerio de Comunicación aseguró entonces que el niño fue rescatado en el sector Caribe de la Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.

Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis atrapado en Venezuela, que vive horas decisivas de búsquedas tras los terremotos del pasado miércoles de magnitud 7,2 y 7,5, informó hoy el Ministerio de Comunicación.



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Más de 3,300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodriguez.

Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado también al menos 15,866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58,870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.