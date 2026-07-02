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    Operaciones de salvamento

    Rescatistas intentan salvar a niño de nueve años tras ocho días de los sismos en Venezuela

    EFE
    Rescatistas intentan salvar a niño de nueve años tras ocho días de los sismos en Venezuela
    Fotografía de archivo de rescatistas que realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

    Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado más de 2,295 muertos.

    El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.

    La operación de salvamento comenzó a las 11:00 p.m. del miércoles, dijo a EFE Protección Civil, que también está en el terreno.

    El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.

    El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que “esto podría llevar rato”.

    Los equipos de rescatistas internacionales siguen este jueves con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil esta mañana llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

    El vigilante, de 43 años, fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

    Los 3,000 rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han conseguido salvar a 13 personas en la semana de operaciones sobre el terreno tras los terremotos que han dejado al menos 2,295 fallecidos y 11,267 heridos, según el último balance oficial.

    EFE

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