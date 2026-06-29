Rescatistas panameños operan con cámaras térmicas y perros K-9 en La Guaira

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de búsqueda y rescate urbano USAR Panamá se incorporó a las labores de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio y que, hasta el momento, ha dejado 1,719 fallecidos y 5,034 heridos.

Los 18 especialistas panameños, acompañados por caninos certificados de búsqueda (K-9), ingresaron a estructuras colapsadas para localizar personas atrapadas bajo los escombros, empleando procedimientos de llamada y escucha, así como técnicas acústicas y olfativas que permiten detectar posibles sobrevivientes, informó la Presidencia de la República en un comunicado.

Como parte de las operaciones, el equipo realizó búsquedas tecnológicas avanzadas mediante el uso de cámaras de inspección (SearchCam), sondas visuales y cámaras térmicas para explorar espacios confinados creados tras efectuar cortes técnicos en edificaciones derrumbadas. Esta organización operativa permite mantener relevos continuos y desarrollar labores de rescate durante las 24 horas del día.

Rescatistas panameños con unidades caninas continúan labores de búsqueda en Venezuela. Foto/Presidencia de la República

Además de las tareas de búsqueda, los rescatistas panameños efectuaron el reconocimiento y georreferenciación del sector asignado, la evaluación inicial de daños estructurales y la delimitación de las áreas de mayor impacto bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC), el mecanismo internacional encargado de coordinar los equipos de búsqueda y rescate desplegados en la emergencia.

Entre las acciones ejecutadas destaca la apertura de nuevas vías de acceso mediante cortes técnicos en estructuras colapsadas, lo que ha permitido ampliar el alcance de las operaciones hacia zonas de difícil penetración.

Rescatistas panameños con unidades caninas continúan labores de búsqueda en Venezuela. Foto/Presidencia de la República

Para las próximas horas, el equipo reorganizará sus grupos operativos y concentrará a todo el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC Panamá) en su Base de Operaciones. Asimismo, continuará trabajando bajo la coordinación de la UCC dentro del Sector D, liderado por el equipo francés FRA-03, en estrecha colaboración con las delegaciones de España y Alemania.

La emergencia continúa

Las autoridades venezolanas informaron este lunes que el balance de víctimas por el doble terremoto continúa aumentando.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reportó que el número de fallecidos ascendió a 1,719, mientras que los heridos suman 5,034.

Desde que ocurrieron los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 se han registrado 609 réplicas, incluida una ocurrida la mañana de este lunes.

Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). EFE

El Gobierno venezolano también informó que hay 15,866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.

El doble terremoto es considerado el más mortífero ocurrido en Venezuela durante el último siglo. La región de La Guaira ha concentrado la mayor parte de los daños.