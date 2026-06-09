‘Responderemos a este ataque’: Trump acusa a Irán de derribar un helicóptero Apache de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Donald Trump acusó este martes a Irán de derribar un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz y prometió “responder”.

“Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió el presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social.

Dos miembros de la tripulación del helicóptero Apache que se estrelló en el mar tras el ataque fueron rescatados por un dron marítimo estadounidense, según confirmaron autoridades de Washington a la BBC.

“Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió el presidente en Truth Social.

Y agregó: “Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones”.

Por el momento se desconoce cuál será la respuesta.

Se trata de la primera pérdida estadounidense de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.

El AH-64 Apache es el principal helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos, tripulado por dos personas y equipado con cañones, cohetes y misiles. / Getty Images

Minutos antes de las declaraciones de Trump, el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó en redes sociales: “Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez. Incumplan sus compromisos y pasaremos a aquello que hablamos mejor”.

“¡Monta el caballo que tú mismo ensillaste!”.

Los dos ocupantes, a salvo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los dos soldados habían sido “rescatados de forma segura en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable”.

Su helicóptero AH-64 Apache cayó “cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales”, según el Cetcom.

El organismo indicó en un principio que no estaba claro si la aeronave había sufrido una falla mecánica u otro problema técnico, o si había sido derribada por fuego iraní, por lo que se abrió una investigación.

Autoridades militares que hablaron con CBS News, socio estadounidense de la BBC, señalaron que ambos soldados fueron rescatados por un dron de superficie no tripulado operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense.

En 2024, esa unidad puso en marcha un programa centrado en el despliegue operativo de sistemas no tripulados junto a operadores humanos para reforzar la seguridad marítima en Oriente Medio.

La BBC se ha puesto en contacto con Centcom para solicitar comentarios.

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