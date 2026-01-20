Rigoberta Menchú y Aristegui encabezan Festival de Ideas en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la periodista mexicana Carmen Aristegui, una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano, figuran entre los expositores del Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo”, que se celebrará el próximo 27 de enero en el Panama Convention Center.

El evento es organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Según la entidad, esto marcará el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

La jornada será inaugurada por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, junto con la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera.

Uno de los espacios centrales será el conversatorio “La cultura como infraestructura vital”, en el que participará Rigoberta Menchú junto a Keyna Elison, curadora de la Bienal de São Paulo. El diálogo abordará el papel de la cultura como pilar del desarrollo sostenible e inclusivo en la región.

El festival, de acceso gratuito, estará abierto al público con registro previo debido a la capacidad limitada del recinto, indicó la entidad. La agenda completa y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web de CAF.

El encuentro reunirá también a destacadas figuras panameñas del arte, la cultura y la gastronomía, entre ellas Antonio Murzi, coleccionista y promotor de arte, y Mario Castrellón, chef y propietario del Grupo Maito, reconocido por su contribución a la proyección internacional de la gastronomía panameña.

Durante la jornada se desarrollarán sesiones simultáneas sobre temas como mercado del arte, coleccionismo y patrimonio, así como inversión cultural y desarrollo territorial.

Uno de los ejes principales será el Festival de Ideas, un espacio dedicado a visibilizar experiencias culturales transformadoras de distintos territorios de América Latina y el Caribe.

Entre los participantes figuran Franco Núñez, director del Liceo Villa Cerro Castillo (Chile); Mario Rivera, de la Orquesta Flades Santa Ana de Velasco, en la región de La Chiquitanía (Bolivia); Lina Mondragón, directora ejecutiva de CORFI (Colombia), vinculada al Festival de Magia de Ambalema; y Velia Vidal, escritora y directora de la Fundación Motete, del Chocó colombiano.

El evento dará apertura al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará del 27 al 30 de enero.