Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu

    EFE
    Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu
    El exjugador del Real Madrid y FIFA Legend, el brasileño Roberto Carlos (d), y el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa (i), durante el acto de presentación de la Copa del Mundo de la FIFA, "Tour del trofeo", en el estadio Bernabéu en Madrid. EFE

    El icónico trofeo de la Copa Mundial realizó una parada en el Bernabéu como parte de la gira internacional por 30 países que han organizado Coca-Cola y la FIFA como antesala al torneo de este año y que, en la capital española, ha tenido como embajadores a los exfutbolistas Aitor Karanka y Roberto Carlos.

    Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002, se mostró emocionado de poder levantar el trofeo de nuevo y aseguró que con este evento había recordado de muchos momentos de Japón y Corea.

    Por su parte, Karanka, actual director técnico de desarrollo y de la Selección española absoluta masculina, comentó era un privilegio recibir en España el trofeo “que todo el mundo quiere levantar” por dos motivos: porque en 2030 seremos sede del Mundial y porque espera que este verano se pueda “bordar la segunda estrella” en el escudo que acredita como campeón del mundo.

    Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu
    El icónico trofeo de la Copa Mundial. EFE

    El trofeo del Mundial y su gira internacional

    En la presentación también participó el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa, para quien es “un gran honor” que Madrid sea una de las paradas de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

    Esta gira cumple su sexta edición y comenzó su ruta el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí; tras visitar diferentes países como España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay o Brasil llegará a las sedes principales de este verano -Estados Unidos, México y Canadá- donde pasará por 38 ciudades diferentes antes del pitido inicial.

    “Durante dos décadas, la Gira ha sido un viaje que ha unido al público con la magia de este deporte. En la travesía del trofeo rumbo a la mayor edición del torneo de la historia, ensalzamos la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte más popular del planeta”, añadió, en un comunicado, el vicepresidente de The Coca-Cola Company, Mickael Vinet.

    Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu
    El exfutbolista Aitor Karanka (d), director técnico de desarrollo de la Selección absoluta de fútbol masculina absoluta, el ex jugador Del Real Madrid y FIFA Legend, el brasileño Roberto Carlos (c), y el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa (i). EFE

    Un evento inmersivo para todos los aficionados

    Así pues, Coca-Cola y la FIFA ensalzaron una alianza que cumple 20 años, y con la que han llegado, según sus cifras, a más de cuatro millones de seguidores en 182 mercados de todo el mundo.

    La jornada en el Bernabéu incluye, además de la posibilidad de fotografiarse con el trofeo, diversas actividades lúdicas como un torneo de fútbol 3x3, cuya final se jugará en el propio estadio contra un equipo de reconocidos creadores de contenido y con la conducción y narración de Ibai Llanos. Por último, la Fundación Infantil Ronald McDonald invitó a más de diez familias a vivir la experiencia en primera persona.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más