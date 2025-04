Rodrigo Chaves respondió con duros calificativos a acusación del fiscal Carlo Díaz

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tildó esta semana de “títere” y “matón de barrio” al fiscal general, Carlo Díaz, quien presentó una acusación contra el mandatario por el presunto delito de concusión en un caso relacionado con el uso de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

"Carlo Díaz, tan desagradable que es, tan indigno que es, su culpa es obedecer de manera corrupta y cobarde los designios de la mafia profunda que traspasa de los partidos políticos a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Carlo usted es un títere, un matón de barrio, de ahí no pasa", expresó Chaves en un discurso en la localidad de Atenas, provincia de Alajuela (centro).

Chaves aseguró que la acusación en su contra se debe a que "es la primera vez que un mandatario en ejercicio desafía a la casta corrupta y ambiciosa".

"El hecho de que traten de amordazar e intimidar al presidente es en sí mismo y de por sí, una amenaza a la democracia por parte del Poder Judicial y de algunos de la Asamblea Legislativa. Están amenazando la democracia y la están poniendo en riesgo", declaró el presidente.

El fiscal general presentó el pasado lunes una acusación contra el presidente Chaves, por presunta concusión, delito que sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, "abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".

La acusación fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizarla y decidir, en un plazo no determinado, si traslada el asunto al Congreso para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación para servicios de comunicación del Gobierno. El BCIE realizó la adjudicación por unos 405,000 dólares en 2022.

“Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato”, detalló la Fiscalía General.

La tesis de la Fiscalía también indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un beneficio “patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE” al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien “se le benefició con 32,000 dólares”.

La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses en 2022.

Chaves calificó a Bulgarelli y a la exministra Navarro como "criminales" en este caso y aseguró que él no tuvo nada que ver.

“Esos que me quieren ver preso, que me amenazan, que quieren que me calle, ¿Saben qué? Aquí sobran hormonas”, expresó el mandatario, quien en marzo pasado participó en una marcha organizada por sus seguidores para exigir la renuncia del fiscal general.