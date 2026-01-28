Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: ‘La ideología no da de comer; lo que da de comer es el empleo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mandatario boliviano instó a la región a abandonar la demagogia, priorizar el empleo sobre la ideología y construir una integración basada en la verdad, la educación y la confianza verificable.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, de CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, celebrado este miércoles 28 de enero en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, hizo un llamado directo a la región para abandonar la demagogia y construir un proyecto común basado en la verdad, la confianza y el empleo.

“Estamos viviendo un momento global de mentiras y desinformación. América Latina tiene que volver a construir su destino con la verdad”, afirmó ante mandatarios, autoridades y representantes de organismos multilaterales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llamó a construir una "confianza verificable" entre las naciones de la región y destacó que el futuro de Bolivia depende también del bienestar de sus vecinos.

Paz destacó el papel de Panamá como espacio de encuentro democrático y contrastó el clima regional con otros foros internacionales. “El hemisferio sur hoy refleja unidad, transparencia y diálogo; eso no lo encontramos en Davos, pero sí lo encontramos en Panamá, y es una grata señal para el mundo”, sostuvo, al tiempo que evocó el rol histórico del país como refugio político y “territorio de combate por la democracia”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, resaltó el papel histórico de Panamá como "tierra de refugio y de combate por la democracia" y afirmó que, a diferencia de otros foros globales, en Panamá sí se logra un verdadero espacio de unidad y diálogo regional.

El mandatario boliviano fue enfático al cuestionar las decisiones ideológicas que, según dijo, han tenido un alto costo social. Recordó el cierre de fábricas exportadoras en 2008 por razones políticas, lo que provocó la pérdida de 40 mil empleos y más de 500 millones de dólares en exportaciones. “Eso fue una traición a la patria. No importa si el mercado era Estados Unidos, Brasil o Panamá; dejar a la gente sin trabajo por ideología es inaceptable”, subrayó.

En ese contexto, Paz insistió en que el desarrollo no puede sostenerse sobre discursos vacíos. “La ideología no te da de comer. Lo que da de comer es el empleo, la dignidad, la educación y la salud”, afirmó.

Añadió que Bolivia apuesta hoy por relaciones pragmáticas y complementarias con sus vecinos, aprovechando su condición geográfica. “Tenemos cinco fronteras y más puertos de los que creemos; si a ustedes les va bien, a Bolivia le va bien”, dijo al referirse a la integración con Chile, Brasil, Perú y la hidrovía regional.

Señaló que Bolivia busca dejar atrás el aislamiento y construir integración real con sus cinco fronteras, apostando por una "economía de transformación constante" y una visión compartida de abundancia, lucha contra la corrupción y crecimiento regional.

El presidente boliviano llamó a América Latina a asumir un rol activo en el escenario global y dejar de verse como espectadora. “La región no solo tiene que participar, tiene que ser parte del mando geopolítico y geoeconómico del mundo”, señaló. Advirtió que la demagogia y la corrupción se han convertido en “ideologías” que han debilitado a las democracias y reiteró que “nunca más” la mentira debe ser la base de la política regional.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, hizo una referencia directa a Venezuela y expresó su deseo de que su democracia “se fortalezca y salga adelante”. Al recordar las raíces históricas compartidas de la región, afirmó que los países latinoamericanos son “hijos de Bolívar y Sucre” y subrayó que sin paz social, convivencia democrática y transparencia institucional no es posible avanzar ni garantizar una vida digna.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, hizo un llamado a fortalecer la democracia en Venezuela y resaltó que la educación debe ser el eje de transformación para combatir la pobreza y asegurar el desarrollo de la región.

Paz cerró su discurso subrayando que la educación es el pilar central para combatir la pobreza y sostener la democracia. “Sin educación no se construye nada. Es el eje principal para transformar nuestros recursos humanos”, afirmó, citando a Antonio José de Sucre. Concluyó con un mensaje de advertencia y oportunidad: “América Latina, prepárense. Esto recién comienza. Nos están dando una oportunidad histórica para entrar a paso firme. Ni un paso atrás”.