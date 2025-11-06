Panamá, 06 de noviembre del 2025

    BOLIVIA

    Rodrigo Paz recibe credencial como presidente de Bolivia e insta a la unidad nacional

    EFE
    Rodrigo Paz recibe credencial como presidente de Bolivia e insta a la unidad nacional
    El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz (i), posa junto al vicepresidente electo Edman Lara este miércoles, en la Casa de la Libertad de Sucre (Bolivia). EFE/Gabriel Márquez

    El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este miércoles del Tribunal Supremo Electoral (TSE) su credencial como presidente constitucional, con un llamado a la “unidad” y a la “concertación” dirigido a los líderes políticos, las regiones y las naciones indígenas.

    Mulino recibe al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio de las Garzas

    “Recuperemos ese sentido de unidad, la que no odia, la unidad que no divide”, dijo Paz durante su discurso en la Casa de la Libertad, en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

    El TSE también entregó la credencial al vicepresidente electo, Edman Lara, con lo que se pone fin al proceso de los comicios de 2025, considerados como los “más largos” de la historia de Bolivia debido a la inédita segunda vuelta celebrada el pasado 19 de octubre.

    “Seremos un Gobierno firme y, desde esta Casa de la Libertad, si queremos libertad, hay que conquistarla con firmeza y lo haremos con absoluto convencimiento de los mejores días para nuestro país”, remarcó.

    También subrayó la intención, junto al vicepresidente electo, de sostener un “compromiso con el pueblo boliviano” para la construcción de mejores días tomando decisiones “por el bien de todos, por más duras que estas sean”.

    Por su parte, el vicepresidente electo enfatizó que uno de los principales objetivos, cuando asuma el nuevo Gobierno, será “unir el país” y “trabajar por todos”.

    Paz será investido este el sábado en La Paz, en un acto que marcará la finalización del Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 20 años, con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

    EFE

    Agencia de noticias

