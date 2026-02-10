Rubén Blades: 2027 será su último año activo en giras musicales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cantautor panameño Rubén Blades anunció que se encuentra en la etapa final de su carrera de presentaciones musicales personales, una decisión motivada por su edad y su deseo de mantener la calidad artística que siempre ha ofrecido a su público.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, expresó el artista en su blog Apuntes desde la Esquina, en una publicación fechada el 7 de febrero de 2026, bajo el título Mis últimas giras 2026 y 2027.

Apuntes desde la Esquina, 7 de febrero de 2026https://t.co/leJ8P4l3jx — Rubén Blades (@rubenblades) February 9, 2026

En el escrito, Blades adelantó que durante este año realizará una gira por Europa junto a la banda de Roberto Delgado, a la que definió como “una última vez”, motivado por el deseo personal de reencontrarse con ellos en ese escenario. Además, reveló que trabaja en dos nuevos álbumes de salsa con Delgado y en la etapa final de otro disco en el estilo Mixtura, junto a su colega, amigo y coproductor Luis Enrique Becerra, con quien integra el grupo Paraíso Road Gang.

En el ámbito cinematográfico, el artista confirmó que su película Campeón Gabacho, rodada en México en 2024 y dirigida por Jonás Cuarón con producción de Alfonso Cuarón, tendrá su estreno internacional el próximo 17 de marzo en el festival SXSW, en Austin. Ese mismo mes comenzará en esa ciudad el rodaje de Armadillo United, una nueva producción centrada en el fútbol y jóvenes talentos, que contará con las actuaciones de Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y Luba Mason, y que apuesta por una nueva figura emergente: el joven actor Dante.

Rubén Blades es un icono multifacético conocido como el "Poeta de la Salsa". Internet

En el plano editorial, Blades avanza en la fase final de revisión de su libro autobiográfico, que será publicado por Random House/Penguin y cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año o inicios de 2027. De forma paralela, prepara una edición comentada de todas las letras de sus canciones —incluidos soneos— y trabaja en la recopilación de sus artículos periodísticos y textos publicados en los blogs Diario de la Peste y Apuntes desde la Esquina. A ello se suma la revisión de una serie de cuentos escritos décadas atrás, ambientados en su universo creativo ficticio, “Hispania”.

“2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”, señaló el artista.

Además de su trayectoria musical, Rubén Blades ha desarrollado una reconocida carrera como actor. Su vida y legado fueron retratados en el documental Yo no me llamo Rubén Blades, dirigido por Abner Benaim, y ha sido distinguido con múltiples premios por su aporte a la música, la cultura y las artes.