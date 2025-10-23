Panamá, 23 de octubre del 2025

    Orgullo panameño

    Rubén Blades agradece su ingreso a la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias ‘en representación de Latinoamérica’

    Rubén Blades fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias por su impacto en la música, el cine, la política y la cultura latinoamericana. Archivo

    Recientemente, unos 150 nuevos miembros fueron invitados a firmar el libro de la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias (The American Academy of Arts and Sciences).

    Entre ellos se encuentra el cantautor panameño Rubén Blades, quien compartió su experiencia en el evento a través de sus redes sociales.

    La Academia, una de las sociedades académicas más antiguas de Estados Unidos, fue fundada en 1780 durante la Revolución Americana por figuras como John Adams, John Hancock y James Bowdoin, entre otros Padres Fundadores. Su objetivo es reconocer y promover la excelencia en las artes, las ciencias y la cultura.

    Rubén Blades, nuevo miembro de la Academia Estadunidense de las Artes y Ciencias. Tomada de @rubenblades

    Blades fue elegido como miembro en abril de este año por su legado en la música, el cine y la cultura latinoamericana, junto a destacados representantes de diversas disciplinas. En su sitio web, la Academia destaca que: “Rubén Blades es uno de los grandes íconos de la música latina y una figura clave en la revolución de la salsa de Nueva York en los años setenta. Su obra combina la esencia de la salsa afro-cubana con influencias del rock, el jazz y otros ritmos del mundo, creando un estilo único. Ha compuesto cientos de canciones con letras profundas, cargadas de mensaje social y personajes que reflejan la realidad latinoamericana. Entre sus múltiples reconocimientos se incluyen 12 premios Grammy y 11 Latin Grammy, incluyendo Álbum del Año por Salsa Big Band y el reconocimiento como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación”.

    Además de su carrera musical, Blades ha desarrollado una destacada trayectoria como actor, trabajando junto a figuras como Robert De Niro, Denzel Washington y Ryan Reynolds, bajo la dirección de cineastas como Spike Lee y Robert Redford. Su vida y legado fueron retratados en el documental Yo No Me Llamo Rubén Blades, dirigido por Abner Benaim, y ha recibido múltiples premios por su labor artística, incluyendo nominaciones al Emmy y distinciones por su aporte cultural a la comunidad latina.

    Fuera del ámbito artístico, Blades también ha destacado en la política y la academia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad de Panamá y posee una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. En 1994 se postuló a la Presidencia de Panamá y entre 2004 y 2009 se desempeñó como Ministro de Turismo.

    El panameño Rubén Blades, miembro de la Academia Estadunidense de las Artes y Ciencias. Imagen tomada de @rubenblades

    “A nombre de Panamá agradecemos esta distinción, que aceptamos en representación también de Latinoamérica entera”, expresó Blades.

