Panamá, 18 de febrero del 2026

    CINE

    Rubén Blades se despide de Robert Duvall: ‘Se fue uno de los mejores entre los mejores’

    EFE
    El artista panameño Rubén Blades se despidió del aclamado actor estadounidense Robert Duvall. Imagen tomada de X

    El cantautor panameño Rubén Blades se despidió del aclamado actor estadounidense Robert Duvall, fallecido el domingo a los 95 años, al definirlo como “uno de los mejores entre los mejores”, cuya obra deja “un legado y un ejemplo de vida”.

    Rubén Blades: 2027 será su último año activo en giras musicalesMuere Robert Duvall, icónico actor de ‘El padrino’ y ‘Apocalypse Now’

    “A los 95 años de edad se ha mudado ‘al otro barrio’ una verdadera estrella en el firmamento del cine”, escribió el cantante panameño sobre Duvall este lunes en su cuenta de X, en un largo mensaje que citó grandes filmes del actor como El Padrino o su Óscar a ‘Mejor actor’ en 1983.

    Blades interpretó un papel en la película Assassination Tango (2002), dirigida por Duvall con quien el cantante compartía una amistad: " Fuimos amigos y un día recibí su llamada para participar en su segunda película como director (...) ‘Bobby D.’ era un verdadero admirador de la música latina, especialmente del tango. Sabía bailar muy bien, al igual que el género de salsa".

    “Es un honor para mí haberlo podido conocer y haber trabajado con él. Tuvo una vida en sus propios términos, siempre fue directo y sincero en sus asuntos, y su simpleza y sinceridad resultan evidentes en cada una de sus apariciones fílmicas”, cuenta el cantante panameño.

    Y concluye: “Fue uno de esos pocos artistas cuya sola presencia en una película era suficiente recomendación como para ir a verla. Le envío mi sentido pésame y un abrazo a su esposa y compañera de baile, Luciana Pedraza. Se fue uno de los mejores entre los mejores, pero nos deja su legado y su ejemplo de vida y de excelencia. ¡Godspeed, Bobby D.!”.

    Duvall, reconocido actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó el pasado lunes su viuda, Luciana Duvall.

    Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

    Su papel como Tom Hagen, el “consigliere” de la familia Corleone en El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Oscar y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

    EFE

    Agencia de noticias

