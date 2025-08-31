Rubén Blades sorprende en concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche del sábado 30 de agosto tuvo un giro inesperado en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, cuando el cantautor panameño Rubén Blades apareció como invitado sorpresa en la vigésima tercera función de la residencia de conciertos “Yo me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.

El “Poeta de la Salsa” se unió al artista boricua en el bloque final del espectáculo, donde este suele incluir temas de salsa.

Blades irrumpió en el escenario con sus soneos al ritmo de “Baile inolvidable”, tema que interpretó a dúo con Bad Bunny.

Luego, el panameño continuó con uno de sus clásicos más emblemáticos: “Amor y control”, desatando la ovación del público.

En redes sociales, la sorpresa fue celebrada con entusiasmo. Un usuario de X publicó:

“Wow que banquetazo anoche en la Resi de Benito!!!! Ruben Blades!!!!!!!”

La residencia de Bad Bunny, que se desarrolla en el Coliseo —conocido popularmente como el “Choliseo” y con capacidad para 18,500 personas— ha tenido en cada fecha invitados especiales.

El recinto, ubicado en el distrito financiero de Hato Rey, ha albergado en el pasado conciertos de grandes figuras como Daddy Yankee, Wisin & Yandel e incluso Metallica.

La participación de Rubén Blades marcó uno de los momentos más comentados de la residencia, que se ha consolidado como uno de los espectáculos musicales más relevantes de 2025 en Puerto Rico.