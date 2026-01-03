Panamá, 03 de enero del 2026

    RÉGIMEN

    Rubio asegura que Maduro se enfrentará a la justicia y no habrá más ataques en Venezuela

    EFE
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. / Kevin Dietsch/Getty Images

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

    “Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

    El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

    Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

    “La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

    EFE

    Agencia de noticias


