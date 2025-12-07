Rusia captura una nueva localidad en la región de Donetsk

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tropas rusas se hicieron con el control de la localidad de Rivne, en la región de Donetsk, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Rivne (Rovnoye, en ruso) se encuentra entre ciudades de Pokrovsk, cuya captura anunció Rusia el pasado martes, y la vecina Mirnograd, donde, según Defensa, las fuerzas rusas continúan aniquilando a las fuerza ucranianas allí cercadas.

El mando ruso, aseguró que sus efectivos limpian de enemigos la localidad de Hrishine, a unos cinco kilómetros al noroeste de Pokrovsk.

Defensa indicó que las unidades de la agrupación de tropas Este continuaron avanzando en las región de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, donde infligieron más de 205 bajas, entre muertos y heridos, a las fuerzas ucranianas.

Además, Rusia empleó aviones tácticos, drones de ataque, misiles y artillería contra aeródromos militares, depósitos de combustibles y lugares de emplazamientos de tropas enemigas.

Según el parte, durante la pasada jornada las defensas antiaéreas rusas derribaron dos bombas planeadoras, cuatro misiles Neptun y 172 drones de ala fija lanzados por la Fuerzas Armadas de Ucrania.