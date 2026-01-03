Panamá, 03 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BOMBARDEO

    Rusia condena ‘la agresión de Estados Unidos’ a Venezuela bajo pretextos ‘insostenibles’

    Moscú declara su apoyo al Gobierno venezolano y se suma a las peticiones para una reunión urgente del Consejo de Seguridad

    Europa Press
    Rusia condena ‘la agresión de Estados Unidos’ a Venezuela bajo pretextos ‘insostenibles’
    Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. EFE

    El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles” sin abordar todavía directamente la “captura” del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.

    +info

    Estados Unidos declara a Maduro ‘bajo arresto’ y será sometido a juicio en suelo estadounidenseCuba expresa su respaldo a la vicepresidenta venezolana tras denunciar captura de MaduroCon casco y chaleco antibalas, aparece Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela, tras los bombardeos en Caracas

    “Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

    “La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad”, ha indicado.

    “En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso”, ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

    “América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”, ha señalado el Ministerio.

    Rusia, por último, reafirma su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su “apoyo a la línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”.

    Rusia también se declara a favor de la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

    La Embajada de Rusia en Caracas opera con normalidad, dada la situación actual, y se mantiene en contacto constante con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos residentes en Venezuela, sin que haya constancia de heridos entre la comunidad.

    Europa Press


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más