Panamá, 12 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ofensiva militar

    Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra Ucrania

    EFE
    Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra Ucrania
    Una fotografía facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar donde los restos de un dron ruso interceptado cayeron sobre el techo de una guardería en la región de Fastiv, cerca de Kiev, Ucrania, el 12 de mayo de 2026. EFE

    Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

    “Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial”, anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

    El Ministerio de Defensa indicó que la agrupación militar Norte atacó las fuerzas ucranianas en las regiones de Sumi y Járkov, donde Rusia busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.

    La agrupación Occidente, que también opera en Járkov, aseguró haber causado cien bajas al enemigo, mientras que la agrupación Sur, reanudó los ataques contra el bastión de Kostiantínivka y otras localidades de Donetsk, causando otras 75 bajas.

    La agrupación Centro, que combate en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, también reanudó las hostilidades, causando unas 290 bajas, en tanto que las agrupaciones Este y Dniéper, que operan en Zaporiyia y Dinropetrovsk, causaron 265 bajas a las fuerzas ucranianas, según la fuente.

    Además, la aviación, los drones, las tropas de artillería y misiles de Rusia atacaron “aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, así como emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 56 ubicaciones”, concluyó Defensa.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Nueva presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá. Leer más
    • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más
    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Meduca asegura que nunca ha presentado a Jaime Castillo como asesor legal tras críticas. Leer más
    • En menos de 24 horas, el Órgano Judicial concede depósito domiciliario a tres implicados en delitos graves. Leer más
    • Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti. Leer más