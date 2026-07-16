Rusia habría sufrido 1.4 millones de bajas en la guerra con Ucrania, según reporte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, siglas en inglés) resalta que el ejército ruso habría sufrido cerca de 1.4 millones de bajas en el frente de batalla desde que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Esta cifra comprende muertos, heridos y desaparecidos, y se estima que los muertos estarían entre los 400,000 y 450,000 soldados.

Esta guerra registra más de 2,000,000 de bajas, la mayoría correspondiente al ejército ruso, según el reporte.

La información de CSIS adelantó que las bajas mortales del lado ucraniano estarían entre las 125,000 y 150,000, que, sumadas a las estimaciones de bajas totales, ascenderían a entre 525,000 y 625,000.

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“Las bajas rusas en Ucrania son más de cuatro veces superiores a todas las bajas estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la proporción de bajas rusas respecto a las ucranianas probablemente ha aumentado a aproximadamente ocho a uno en la primera mitad de este año”, indica.

Asimismo, se reporta que Rusia registra en 2026 entre 30,000 y 34,000 bajas mensuales, una cifra que, según el informe, supera su capacidad de reclutamiento, estimada en unos 27,000 soldados al mes.

Es importante resaltar que Rusia no ha dado cifras exactas sobre el impacto de la guerra en sus filas.

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Sobre el control territorial, el CSIS se indica que el control ruso se redujo en los primeros meses de 2026, con una pérdida neta de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados entre abril y mayo.

Se explica que Ucrania ha sido efectiva en los últimos meses con una estrategia de ataques de corto, medio y largo alcance contra objetivos militares y económicos rusos, utilizando sistemas con inteligencia artificial y un nuevo paradigma para el poder aéreo: el uso de drones, combinados con la guerra electrónica y las defensas antiaéreas.

Las cifras del reporte son estimaciones que ha obtenido el CSIS.