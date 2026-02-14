Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny con la toxina de una rana dardo, asegura Reino Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, lo mataron con un veneno desarrollado a partir de la toxina de una rana dardo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido.

Dos años después de la muerte de Navalny en una colonia penal siberiana, Reino Unido y sus aliados han culpado al Kremlin tras el análisis de muestras de material halladas en su cuerpo.

Desde la institución británica dijeron que no hay una explicación inocente para el hallazgo de epibatidina, la toxina de la rana dardo, en las muestras que se tomaron del cuerpo de Navalny.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, declaró: “Solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad de emplear esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia”.

Cooper se reunió con la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, en la conferencia este fin de semana.

“Rusia veía a Navalny como una amenaza”, declaró Cooper en el evento.

“Al utilizar este tipo de veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el temor abrumador que le tiene a la oposición política”, añadió.

Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania se han unido al Reino Unido para acusar a Rusia del envenenamiento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Reino Unido ha informado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre la presunta violación por parte de Rusia de la Convención sobre Armas Químicas.

Navalny, activista anticorrupción y el líder de la oposición más enérgico de Rusia, falleció repentinamente en prisión el 16 de febrero de 2024 a la edad de 47 años.

En 2020, fue envenenado con el agente nervioso Novichok. Recibió tratamiento en Alemania y fue arrestado en el aeropuerto a su regreso a Rusia.

Antes del anuncio de hoy, la esposa de Navalny, Yulia, había argumentado en numerosas ocasiones que a su esposo lo habían matado envenenándolo mientras cumplía condena en una colonia penal del Ártico en 2024.

En septiembre del año pasado, Yulia Navalnaya afirmó que el análisis de muestras biológicas de su esposo, conseguidas de contrabando, y realizado por laboratorios de dos países, demostraba que su esposo había sido “asesinado”.

No proporcionó detalles sobre el veneno presuntamente utilizado, las muestras ni el análisis, pero retó a los dos laboratorios a publicar sus resultados.

En respuesta al anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Navalnaya declaró: “Desde el primer día tuve la certeza de que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas”.

“Agradezco a los Estados europeos por el meticuloso trabajo que realizaron durante dos años y por descubrir la verdad”, añadió.

El Kremlin no ha hecho comentarios sobre las acusaciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, quien evitó cuidadosamente nombrar a Navalny en vida, se refirió brevemente a él un mes después de su muerte, afirmando que el fallecimiento de una persona “siempre es un acontecimiento triste”.

En el momento de su muerte, Navalny llevaba tres años en prisión por cargos falsos y recientemente había sido trasladado a la colonia penal del Círculo Polar Ártico.

Según versiones rusas, el hombre de 47 años dio un breve paseo por su colonia penal siberiana, dijo que se sentía mal, luego se desplomó y nunca recuperó el conocimiento.

La familia de Navalny confirmó posteriormente que el activista político falleció ese mismo día.