    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GUERRA

    Rusia se prepara para debatir el plan de paz con la delegación de Estados Unidos la semana que viene

    EFE
    Putin y Trump durante el encuentro que mantuvieron en Alaska en agosto. / Getty Images

    Rusia está recibiendo información más detallada sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos y se prepara para debatirlo la semana que viene con los enviados estadounidenses, afirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

    “Para el momento de la reunión de la semana que viene entre (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin y la delegación que vendrá, tendremos la información sobre los temas que se debatieron de un modo u otro y fueron aprobados”, dijo a la televisión pública rusa.

    La víspera las autoridades rusas confirmaron la visita del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, que vendría acompañado por otros representantes estadounidenses.

    “Ahora se escriben muchas cosas (sobre el plan de paz) pero en general no se corresponden con la realidad, hay muchas reinterpretaciones (...) Para nosotros ahora lo más importante es la misión pacificadora de Trump y los esfuerzos de sus asociados que tienen lugar ahora y nos preparamos justo para estos contactos”, señaló.

    Asimismo, recalcó que en estos momentos Rusia está concentrada en las negociaciones con Estados Unidos y no está dispuesta a permitir que la Unión Europea se sume a los diálogos.

    “No, esto no se puede tener en cuenta ahora, por supuesto”, zanjó.

    La víspera, Putin afirmó que Rusia negociará con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.

    Dicho reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, sostuvo durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

    Putin mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino sólo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral, como durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.

    EFE

    Agencia de noticias


