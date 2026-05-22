Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Concierto

    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo

    Itzaly Pérez Garita

    El pasado 21 de mayo, el Figali vibró con el concierto del cantante colombiano Ryan Castro, quien se presentó con una descarga de energía, baile y un show que encendió al público de principio a fin.

    El artista arribó a Panamá el 20 de mayo, llegando al Aeropuerto Internacional de Tocumen para prepararse para su esperado espectáculo.

    Durante el concierto de Ryan Castro, el talento panameño también brilló en tarima: Kafu Banton puso a cantar al público con Vamos a la playa y Ella, mientras El Roockie encendió el ambiente con Barrio de Chacales y Martes de Galería.

    Por su parte, Ryan Castro entregó un repertorio lleno de energía que incluyó El ritmo que nos une, Jordan, La Villa, Chévere, además de versiones remix como Una Noche en Medellín (Remix) y Ba Ba Bad (Remix), junto a temas como Tonot Sanka y Novio No, entre otros éxitos que completaron una noche de puro ritmo y sabor urbano.

    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo
    Foto: LP/Elysée Fernández
    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo
    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo
    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo
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    Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia


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