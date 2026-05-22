Ryan Castro deslumbra en Panamá con show explosivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pasado 21 de mayo, el Figali vibró con el concierto del cantante colombiano Ryan Castro, quien se presentó con una descarga de energía, baile y un show que encendió al público de principio a fin.

El artista arribó a Panamá el 20 de mayo, llegando al Aeropuerto Internacional de Tocumen para prepararse para su esperado espectáculo.

Durante el concierto de Ryan Castro, el talento panameño también brilló en tarima: Kafu Banton puso a cantar al público con Vamos a la playa y Ella, mientras El Roockie encendió el ambiente con Barrio de Chacales y Martes de Galería.

Por su parte, Ryan Castro entregó un repertorio lleno de energía que incluyó El ritmo que nos une, Jordan, La Villa, Chévere, además de versiones remix como Una Noche en Medellín (Remix) y Ba Ba Bad (Remix), junto a temas como Tonot Sanka y Novio No, entre otros éxitos que completaron una noche de puro ritmo y sabor urbano.

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