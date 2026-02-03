‘Sabemos muy poco’: un sumergible revela detalles del fondo marino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un sumergible con cúpula frontal se hunde lentamente en el mar frente a Indonesia y desciende casi 1,000 metros en busca de nuevas especies, microbios que comen plástico y compuestos que algún día podrían convertirse en medicamentos.

AFP se sumó a uno de los dos sumergibles de OceanX, una organización sin fines de lucro respaldada por el multimillonario Ray Dalio y su hijo que lleva a científicos hasta su barco OceanXplorer para estudiar el mundo marino.

El barco cuenta con laboratorios para secuenciación genética, un helicóptero para estudios aéreos y un vehículo operado a distancia (VOD) capaz de descender hasta 6,000 metros bajo la superficie.

Sus dos sumergibles disponen de todo, desde brazos hidráulicos de recolección y tubos de succión hasta cámaras de alta definición, lo que les permite desvelar la vida que se encuentra en algunas de las condiciones más extremas del planeta.

La misión más reciente del barco se centra en una cadena de montes submarinos frente a la isla de Célebes, en Indonesia, que los científicos a bordo cartografiaron el año pasado.

Un nuevo equipo de científicos indonesios ahora estudia su biodiversidad, mediante inmersiones en sumergible que colocan a los investigadores directamente en el entorno estudiado.

Cuando el sumergible supera los 200 metros de profundidad, desaparecen los últimos vestigios de luz y el índigo se desvanece hasta la oscuridad total.

Husna Nugrahapraja, un científico indonesio en la misión, admitió sentirse “un poco nervioso y ansioso” durante su primer descenso en sumergible.

Al principio es un entorno “muy solitario”, dijo a la AFP este profesor adjunto del Institut Teknologi Bandung.

Las luces de la nave ofrecían la única iluminación, revelando nubes de “nieve marina”, una lluvia de desechos, incluidos animales en descomposición, que cae de forma continua hacia las profundidades y crea la impresión de un televisor antiguo atascado entre canales.

Así, se torna visible vida marina que la mayoría de la gente nunca ve, incluidos delicados ctenóforos que exhiben como pequeñas luces a lo largo de sus costados.

Sifonóforos —criaturas en gran medida translúcidas con formas caprichosas que recuerdan a dibujos de niños pequeños— resplandecía mientras viajan a la deriva.

Espectáculo de luces

El sumergible Neptune del OceanXplorer está diseñado para recolección y observación científica, mientras que su nave Nadir cuenta con cámaras y luces ideales para contenido multimedia de alta gama.

Eso refleja la idea de OceanX de que las imágenes impactantes hacen que la investigación sea más accesible y tenga mayor alcance.

Los sumergibles no descienden tan profundo como un vehículos de control remoto, pero ofrecen una perspectiva única, explicó Dave Pollock, jefe del equipo de sumergibles de OceanX.

“Vienen científicos muy escépticos con los sumergibles”, dijo a AFP, para añadir que “casi sin excepción todo científico escéptico que sube a bordo cambia de opinión”.

Los sumergibles también brindan experiencias únicas, como los destellos de luz llamados bioluminiscencia que muchos animales de aguas profundas producen para comunicarse, defenderse o atraer pareja.

Los potentes haces de luz de la nave pueden emplearse para provocar la exhibición.

Primero, se apagan todas las luces. Incluso se cubre el panel de control interno, sumiendo a los ocupantes de la nave en la oscuridad total. Luego, el sumergible hace parpadear sus luces varias veces mientras los que van a bordo cierran los ojos.

Cuando los abren, aparece un paisaje submarino como una galaxia de estrellas: los destellos blanquiazules de criaturas que van desde el plancton y las medusas hasta los camarones y los peces que responden a las luces del sumergible.

Pollock, que ha pasado cientos de horas buceando en sumergibles, considera algunos de los espectaculares eventos de “bioluminiscencia de rebote” entre los momentos más memorables de su carrera.

Los sumergibles se usan en muchos ámbitos, pero ahora muchos los asocian con la implosión submarina del Titan, en 2023, que mató a cinco personas durante un viaje para explorar los restos del Titanic.

Pollock recalcó que, a diferencia del Titan, los vehículos del OceanXplorer “están diseñados para ser seguros” y equipados con sistemas de respaldo, incluida una reserva de cuatro días de soporte vital de emergencia.

“Sabemos tan poco”

Para exploraciones más profundas, los científicos dependen del VOD de OceanX, operado desde una “sala de control de misión” de aspecto futurista.

Un conjunto de pantallas muestra el lecho marino, en gran medida yermo, mientras un operador usa un joystick para manejar el brazo hidráulico del robot desde miles de metros por encima.

Todo se asemeja a una misión espacial, con un intrépido VOD que recorre un terreno desolado y distante. Pero aquí hay alienígenas.

Al menos así parecen a ojos no entrenados algunas de las especies encontradas.

Hay una langosta blanca, aspirada para su examen en superficie, y un pepino de mar cuyos pinchos colapsan en espaguetis negros cuando llega al barco.

Cuando regresa el ROV, se produce una carrera entusiasmada por las muestras, entre ellas agua de mar, sedimento y un lirio de mar del largo de un antebrazo cubierto de un líquido color naranja.

La especialista en crustáceos Pipit Pitriana, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, está fascinada con la langosta capturada, así como con unos percebes del tamaño de una perla que cree que podrían ser nuevos para la ciencia.

Grandes partes del océano, especialmente el fondo marino profundo, ni siquiera están cartografiadas, y mucho menos exploradas.

Este mes entró en vigor un nuevo tratado para proteger las aguas internacionales, pero el océano enfrenta amenazas que van desde la contaminación por plástico y el aumento de las temperaturas hasta la acidificación.

“Nuestro mar es en su mayoría muy profundo (...) Pero sabemos muy poco sobre la biodiversidad de las profundidades marinas”, comentó.