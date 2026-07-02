Panamá, 02 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 02 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Resultados electorales

    Sánchez pide medidas cautelares a la CIDH contra la proclamación de Keiko Fujimori en Perú

    EFE
    Sánchez pide medidas cautelares a la CIDH contra la proclamación de Keiko Fujimori en Perú
    El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

    El excandidato izquierdista Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la proclamación de los resultados electorales, prevista para el viernes.

    Sánchez recurrió a la CIDH después de que fuese rechazado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, su reclamo para que se anulase la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo en la contienda, al haber sido el candidato más votado en el territorio nacional.

    Con el escrutinio completado, Fujimori ganó a Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos, pero si se anulasen los votos del extranjero sería el izquierdista el ganador con 32.014 votos más que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

    El candidato y líder de Juntos por el Perú, que antes de los comicios prometía respetar los resultados, denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra y sustentó su solicitud de anular los votos de los peruanos en el exterior al haberse cambiado la manera de escrutar las actas respecto a la primera vuelta.

    Mientras que en la primera vuelta las actas del exterior se escaneaban y mandaban en formato digital para su escrutinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se dejase de hacer así en la segunda vuelta tras haber experimentado problemas con la plataforma informática.

    Esto obligó a que las actas fuesen enviadas físicamente a Lima para su escrutinio, lo que según Sánchez se hizo sin la debida cadena de custodia para preservar los resultados y abre la puerta a una supuesta manipulación no probada hasta el momento.

    Los jurados electorales de Perú rechazaron el pedido de Sánchez por haber sido presentado fuera de tiempo y además no haber pagado las tasas correspondientes de derecho a trámite.

    El valor de las tasas, ascendentes a 1.375 soles (unos 402 dólares) por cada mesa que se pretende anular, también es uno de los argumentos esgrimidos por Sánchez para acudir a la CIDH, al considerar que “el monto elevado de algunas tasas impide que se pueda acceder al derecho a la justicia”.

    La proclamación de los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial de Perú está prevista para este viernes 3 de julio al mediodía por parte del JNE, mientras que el 15 de julio le entregará a Fujimori sus credenciales de presidenta electa y el 28 de julio, día nacional de Perú, será investida como jefa de Estado para el periodo 2026-2031.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 05:08 José Emilio Moreno, virtual ganador de la rectoría de la Universidad de Panamá Leer más
    • 05:02 18 mil accidentes hasta mediados de junio; estas son las vías con más siniestros Leer más
    • 05:02 ‘Más que una corona’: Yanelys Sánchez y el compromiso de la reina de la pollera con el folklore panameño Leer más
    • 05:02 Literatura para la superación Leer más
    • 05:02 Qué es el norovirus que provocó el brote de gastroenteritis en la provincia de Chiriquí  Leer más
    • 05:00 Quiénes son los lefebvrianos, el grupo ultraconservador que desafió al papa León XIV Leer más
    • 05:00 Renuncia en el Tribunal Electoral de la Unachi reaviva dudas sobre la legalidad de la elección  Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: ¿Quién dirige la orquesta? Leer más
    • 05:00 Así logró Shirley Castañedas llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional Leer más
    • 05:00 Sánchez pide medidas cautelares a la CIDH contra la proclamación de Keiko Fujimori en Perú Leer más