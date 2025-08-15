Panamá, 15 de agosto del 2025

    CUMBRE

    Se agota el suéter con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska

    EFE
    El jefe de la diplomacia rusa lució un suéter con las siglas CCCP (URSS, en ruso). Imagen tomada de X

    La marca rusa que vende suéteres blancos con el acrónimo de la URSS, como el que vistió el viernes a su llegada a Alaska el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha agotado las existencias de esa prenda, según la televisión rusa.

    +info

    Trump y Putin se reúnen en Alaska con el futuro de la guerra de Ucrania sobre la mesa de negociaciones

    De acuerdo con el canal REN TV, esta información fue confirmada por varias clientas que no pudieron ya adquirir esa pieza de ropa, que causó furor el viernes tras las imágenes del ministro que se hicieron rápidamente virales.

    Mientras, la creadora de la marca, Yekaterina Varlakova, señaló que para ella es “una gran honor y una alegría” que el jefe de la diplomacia rusa luciera el suéter con las siglas CCCP (URSS, en ruso).

    A su llegada a la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, Lavrov llamó a “no anticiparse a los acontecimientos”.

    Lavrov, junto con el asesor presidencial Yuri Ushakov, integra la delegación “en formato reducido” que acompaña a Putin en la primera parte de las conversaciones con Trump.

    EFE

    Agencia de noticias


