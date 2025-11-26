Se cae el caso contra Trump de injerencia electoral en Georgia, el último que tenía pendiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fiscal encargado anunció este miércoles que retira los cargos penales contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus presuntos cómplices acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia.

“No hay perspectivas realistas de que un presidente en ejercicio se vea obligado a comparecer en Georgia para ser juzgado por esta acusación”, declaró Pete Skandalakis, director ejecutivo del consejo de fiscales de Georgia.}

Con esta victoria judicial, Trump queda liberado del último de los cuatro casos penales que habían empañado su campaña electoral del año pasado y de los que ha salido prácticamente indemne gracias a su regreso al poder.

Trump fue acusado en un tribunal estatal de Georgia de haber liderado una organización mafiosa con 18 cómplices, entre ellos su abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, para revertir el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado, donde perdió contra Joe Biden por un estrecho margen.

Días antes de que se confirmara su derrota, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que “encontrara 11,780 votos” que le permitieran dar la vuelta a la victoria del demócrata.

Entre los 13 cargos que se le imputaban, el principal era el de violación de la ley estatal de asociación delictiva (RICO, por sus siglas en inglés), conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, rinden cuentas ante la Justicia.

Este es el caso por el que el actual presidente acudió a una cárcel de Atlanta para tomarse la foto policial que luego utilizó durante la campaña para denunciar una persecución judicial y que ahora exhibe en la Casa Blanca como símbolo de su triunfo.

El proceso judicial estuvo marcado por la polémica relación sentimental que Fani Willis, fiscal del condado de Fulton que lideró la acusación, mantuvo con Nathan Wade, un subordinado al que contrató para llevar el caso contra Trump.

Eso desató un litigio que acabó con la dimisión de Wade y dilató el proceso contra el mandatario.

Georgia fue en esas elecciones el estado donde se registró la victoria más ajustada de Biden frente a Trump, apenas dos décimas, y el republicano denunció sin pruebas que hubo un fraude electoral.

Además del caso de Georgia, Trump estuvo imputado en el Distrito de Columbia por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021 y en Florida por haber retenido ilegalmente documentos clasificados de su primer mandato.

Ambos casos federales quedaron archivados tras su victoria electoral de noviembre del año pasado dado que el Departamento de Justicia no puede procesar a un mandatario en ejercicio.

En Nueva York, sí fue condenado en un caso estatal por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016, pero el juez le impuso una sentencia sin pena tras su triunfo electoral.