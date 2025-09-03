Panamá, 03 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Disturbios

    Se cumplen diez días de protestas en Indonesia tras convulsas jornadas con 10 muertos

    EFE
    Miembros de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Indonesia hacen guardia frente a la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad. EFE

    Agrupaciones civiles salieron a las calles por décimo día consecutivo en Indonesia para protestar por un aumento de los ingresos de los diputados, después de jornadas convulsas que dejan al menos 10 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

    Los disturbios han dejado a cerca de 4,000 manifestantes detenidos.

    Las primeras manifestaciones tuvieron lugar el lunes de la semana pasada en Yakarta, al conocerse que los miembros de la cámara baja indonesia pasarían a percibir un salario equivalente a 14,000 dólares o 12.000 euros tras un aumento de presupuesto, y posteriormente se extendieron fuera de la capital.

    Estudiantes y organizaciones sindicales alegan que la mayoría de los trabajadores de la principal economía del Sudeste Asiático ganan menos del 3% del mencionado monto por un mes de trabajo.

    La muerte de un joven conductor del ‘Uber indonesio’ Gojek (primera víctima mortal de las protestas) al ser atropellado por un vehículo policial hizo que las congregaciones tomaran un cariz violento y se desataron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, así como actos vandálicos.

    Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) cifran en “al menos diez” las muertes computadas durante las protestas que sacuden Indonesia desde el 25 de julio.

    Miembros de la Marina de Indonesia caminan junto a un vehículo de la policía antidisturbios mientras se preparan para posibles protestas en Yakarta, Indonesia. EFE

    Una veintena de manifestantes se encuentran desaparecidos, según datos compartidos el lunes por la Comisión para las Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia de Indonesia (KontraS) en redes sociales.

    Entre ataques a edificios públicos y a viviendas de políticos, y la muerte de varios manifestantes, el presidente Prabowo Subianto anunció el domingo la revocación de varios privilegios de los diputados, entre ellos las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero.

    El mandatario también ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía “tomar medidas firmes”, lo cual causó que varias organizaciones civiles cancelaran o aplazaran concentraciones previstas.

    Medios locales recogieron la víspera que 48 botes de gas lacrimógeno fueron hallados en los alrededores de los campus de la Universidad Pasundan y de la Universidad Islámica de Bandung, después de protestas nocturnas.

    EFE

    Agencia de noticias


