Se elevan a 41 los muertos en el accidente de dos trenes en España

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el sur de España se eleva ya a 41, indicaron a EFE fuentes de la investigación.

Esta última víctima mortal fue localizada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, según confirmó asimismo el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Durante toda la noche se han mantenido las tareas de los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario, centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.

Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El choque tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) y la investigación apunta a la rotura de un tramo de la vía, sobre la que todavía se debe determinar si es la causa o la consecuencia del descarrilamiento.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y las autoridades recalcan que por el momento cualquier hipótesis sobre lo sucedido es “una especulación”.