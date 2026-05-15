Se escondía en Panamá el presunto asesino de vocalista de banda punk, uno de los más buscados en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fugitivo estadounidense Richard Werstine era requerido desde hace más de 30 años y tras ser capturado en la cinta costera confesó que ingresó ilegalmente a territorio panameño desde el 2005.

Andaba en zapatillas, bermuda y un suéter deportivo, disfrutando de la tranquilidad del parque Urracá, en la Avenida Balboa, como si nada. Pero un operativo internacional entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y las autoridades de Panamá, logró poner fin a más de 30 años de clandestinidad de Richard Werstine, un estadounidense de 56 años.

El sujeto era uno de los fugitivos más esquivos de Detroit, Michigan, tras ser acusado del asesinato de su compañero de habitación y cantante de la banda hardcore punk Cold as Life, Rodney Barger.

Richard Werstine era uno de los más buscados. U.S. Marshals Service

Fue catalogado como ‘fantasma’

La detención de Werstine se ejecutó sin incidentes en el parque Urraca, en el área para mascotas.

De acuerdo con informes oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), la captura se originó durante un recorrido preventivo realizado por unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria en la cinta costera, específicamente a la altura del Parque Urracá.

Al ser abordado por las autoridades migratorias, Werstine no portaba ningún tipo de documentación personal y manifestó no contar con una identificación legal.

Ante esta irregularidad, se coordinó de inmediato con las unidades policiales del corregimiento de Bella Vista para trasladar al sospechoso a la estación correspondiente. En el lugar, especialistas del SNM procedieron a realizar las verificaciones pertinentes en sus bases de datos y activaron el proceso de captación biométrica de huellas dactilares.

Los resultados científicos desmantelaron la fachada del ciudadano estadounidense que había sido tildado como “fantasma” tras su desaparición por más de 30 años.

El cruce de información y la tecnología biométrica confirmaron que el detenido mantenía dos órdenes de arresto vigentes en los Estados Unidos y un extenso historial criminal en su país de origen por los presuntos delitos de homicidio, agresión con arma peligrosa, posesión ilegal de arma de fuego, daños a la propiedad y destrucción dolosa.

Richard Werstine era buscado desde 1993 por el asesinato de Rodney Barner, vocalista de la banda hardcore Cold as Life. Imagen: Click On Detroit

Confesión

De acuerdo al informe, tras ser arrestado, Werstine confesó a los investigadores que logró ingresar a Panamá de forma ilegal en el año 2005.

Las autoridades confirmaron que el sujeto residió en el país durante 21 años sin obtener jamás un estatus legal, camuflándose entre la población mediante el uso de múltiples alias (como Joseph Alan Stavros) y valiéndose de la falta de interconexión digital global que caracterizó a las décadas pasadas.

El cantante Rodney Barger fue asesinado en 1993. Amazon

Historial del caso

El crimen que originó la búsqueda ocurrió el 15 de septiembre de 1993 en Detroit. Según los archivos policiales, Werstine presuntamente le disparó en la cabeza a Rodney Barger (de 23 años y conocido artísticamente como “Rawn Beauty”) mientras este dormía en la residencia que compartían.

El primer arresto: La policía de Detroit detuvo a Werstine a los pocos días del homicidio en 1993.

La fuga: El acusado nunca se presentó al juicio, lo que provocó que se emitiera una orden de arresto formal en su contra en junio de 1994.

Historial violento: Durante sus primeros años en la clandestinidad dentro de Estados Unidos, Werstine acumuló antecedentes usando identidades falsas e incluso recibió un disparo en el brazo durante un tiroteo con la policía en Flagstaff, Arizona, en 1999.

Richard Werstine. Cortesía: U.S. Marshal’s Service

Cooperación internacional

El caso dio un giro definitivo en mayo de 2022, cuando el Equipo de Aprehensión de Fugitivos de Detroit asumió la investigación desde cero utilizando tecnologías de rastreo avanzadas.

La coordinación directa entre la División de Operaciones Internacionales de los Alguaciles y los estamentos de seguridad e inteligencia de Panamá permitió seguirle la pista hasta el área metropolitana de la capital panameña.

Jimmy Allen, subjefe del Servicio de Alguaciles en Detroit, declaró que en los años 90 rastrear criminales era complejo por la ausencia de Internet y bases de datos compartidas. Destacó que este arresto no solo lleva consuelo a los familiares de la víctima, sino que envía un mensaje contundente de que los criminales no podrán ocultarse de la justicia sin rendir cuentas.

Tras confirmarse su plena identidad mediante el operativo migratorio panameño, se completaron los trámites de entrega y extradición del prófugo a suelo norteamericano.