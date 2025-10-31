Panamá, 31 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Se inunda Nueva York: dos hombres pierden la vida atrapados en sótanos durante tormenta

    EFE
    Se inunda Nueva York: dos hombres pierden la vida atrapados en sótanos durante tormenta
    Tormenta de este jueves 30 de octubre dejó varias zonas de Nueva York anegadas. Tomado de video de EFE

    Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante una tormenta el jueves, según informaron las autoridades en las últimas horas.

    Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), de un sótano inundado.

    Mientras, otro hombre de 43 años fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

    Los hechos ocurrieron luego de que las lluvias torrenciales inundaran el jueves calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó rescates de emergencia e interrumpió el transporte público de la Gran Manzana.

    El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo -en sus redes sociales- que la tormenta “batió récords de precipitaciones” y que “la mayor parte cayó en tan solo diez minutos”.

    Las autoridades municipales han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Panamá suscribirá préstamo por $350 millones para financiar el presupuesto y mejorar el sistema de pensiones de la CSS. Leer más
    • Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos. Leer más
    • Panamá cae en penales ante Costa Rica y se queda con la plata en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más