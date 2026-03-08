Panamá, 08 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sede diplomática

    Se registra fuerte explosión en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega

    Henry Cárdenas P.
    Se registra fuerte explosión en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega
    La explosión se dio en horas de la madrugada del domingo, horario de Noruega. Tomada de X

    Una fuerte explosión se registró en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.

    Varios medios noruegos reportaron el hecho y resaltaron que la policía local se encuentra en el lugar para iniciar las investigaciones.

    La explosión se registró cerca de las 2:00 a.m. del domingo (hora de Noruega). Aún no se ha reportado la posible causa del estruendo. Se adelantó que los daños son menores.

    La explosión se registra en un momentos de alta tensión internacional tras la ofensiva militar que despliega actualmente Estados Unidos, junto con Israel, en Irán.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más