Se registra fuerte explosión en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una fuerte explosión se registró en la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.

Varios medios noruegos reportaron el hecho y resaltaron que la policía local se encuentra en el lugar para iniciar las investigaciones.

La explosión se registró cerca de las 2:00 a.m. del domingo (hora de Noruega). Aún no se ha reportado la posible causa del estruendo. Se adelantó que los daños son menores.

ABD'nin Norveç'teki Oslo büyükelçiliğinin önünde, büyükelçilik binası yakınlarında bir patlama olduğu bildirilmesinin ardından silahlı polis ve acil durum ekipleri yoğun bir şekilde konuşlandı. pic.twitter.com/dfXqfpZbEw — Abdulhamid Han🇹🇷🇹🇷 (@Abdulhamit3461) March 8, 2026

La explosión se registra en un momentos de alta tensión internacional tras la ofensiva militar que despliega actualmente Estados Unidos, junto con Israel, en Irán.

Información en desarrollo...