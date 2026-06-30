Panamá, 30 de junio del 2026
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    Temblor

    Se registra un sismo de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador

    EFE
    Se registra un sismo de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador
    Se reportó que el sismo fue 4.3. EFE/Archivo

    Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes en la provincia de Morona Santiago, situada en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

    Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a la 1:02 a.m. (hora local) a 2.10 grados de latitud sur y a 77.67 grados de longitud oeste.

    De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 43.9 kilómetros de la ciudad de Macas.

    Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

    Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

    EFE

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