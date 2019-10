Un segundo denunciante de Trump entregará información de primera mano

Un segundo denunciante está dispuesto a dar testimonio y a corroborar con información de primera mano los presuntos intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de presionar a su par ucraniano para obtener ventajas políticas, aseguró el domingo el abogado del informante.

"Puedo confirmar esta información de un segundo denunciante representado por nuestro equipo legal", dijo el abogado Mark Zaid en Twitter.

"Tiene información de primera mano", explicó.

