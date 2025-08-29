¿Seguridad nacional o xenofobia?: Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jason Yuan, dueño de una tienda de autos usados, cierra el capó de un vehículo después de apretar la última tuerca del terminal de la batería, una rutina con la que está muy familiarizado.

Texas siempre se ha sentido como su hogar, como ciudadano estadounidense nacido en China. Pero una ley estatal recientemente aprobada está haciendo tambalear la fe en su patria elegida.

El Proyecto de Ley 17 del Senado de Texas de 2025, también conocido como SB 17, entrará en vigor el 1 de septiembre y restringirá la compra y el alquiler de propiedades a personas y empresas de China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

Las autoridades afirman que el proyecto de ley busca proteger la seguridad nacional. Pero para personas como Yuan, transmite un mensaje discriminatorio: que las personas con su aspecto no son bienvenidas en Texas.

“Es antiasiático, antiinmigrante y, específicamente, contra los chino-estadounidenses”, dice Gene Wu, legislador estatal demócrata que lidera la lucha contra el proyecto de ley.

La nueva ley también podría perjudicar a las empresas en Texas, declaró Wu a la BBC. Las compañías que suelen invertir millones de dólares en el estado están buscando opciones en otros lugares.

La SB 17 fue propuesta a principios de este año y promulgada el 20 de junio por el gobernador Greg Abbott, quien la calificó como la “prohibición más severa de Estados Unidos” para mantener alejados a los “adversarios” extranjeros.

Prohíbe a ciertas personas y organizaciones de países designados como amenazas a la seguridad nacional adquirir propiedades en Texas, incluyendo viviendas, locales comerciales y terrenos agrícolas. También restringe el plazo de alquiler de propiedades a menos de un año.

“Influencias malignas”

China es el primer país mencionado en la legislación, que acusa a Pekín de utilizar “actividades coercitivas, subversivas y de influencia maligna para debilitar a Estados Unidos” en su intento de superarlo económica, militar y políticamente.

Quienes violen la ley podrían enfrentarse a multas de más de 250.000 dólares o penas de prisión.

Los ciudadanos estadounidenses y los titulares de tarjetas de residencia permanente están exentos, y los titulares de visas válidas podrán seguir siendo propietarios de una residencia principal.

Sin embargo, los opositores afirman que, independientemente de las excepciones, el proyecto de ley es de naturaleza discriminatoria y que cualquier persona con apariencia china podría estar sujeta a un escrutinio injusto.

En julio, la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda), una organización sin fines de lucro, presentó una demanda en nombre de tres titulares de visas de China, argumentando que la ley era inconstitucional.

Posteriormente, el juez desestimó el caso, dando la razón al fiscal general del Estado, quien afirmó que los demandantes -titulares de visas de estudiante y de trabajo que residen en Texas- no se verían personalmente afectados por la ley.

Por lo tanto, parece que los tres demandantes se salvan por ahora. Sin embargo, para el grupo más amplio de titulares de visas de los cuatro países, la falta de una interpretación clara de las cláusulas legales aún genera incertidumbre.

Calda afirma haber presentado una apelación.

Los ciudadanos chinos son el grupo más grande afectado por la nueva ley. Al menos 120,000 personas nacidas en China continental vivían en Texas en 2023.

Qinlin Li, recién graduada de la Universidad Texas A&M y demandante en la demanda interpuesta contra la SB 17, dijo que se sorprendió al enterarse del proyecto de ley.

“Si no hay derechos humanos, entonces volvemos a como hace 150 años, como los trabajadores del ferrocarril”, dice Li.

‘La Ley de Exclusión China de 2025’

Li vivía en un apartamento alquilado en una tranquila zona residencial a las afueras de Austin. Ocupada con su trabajo y la demanda, no tuvo tiempo de buscar un nuevo apartamento que se ajustara a sus necesidades hasta dos semanas antes del vencimiento de su contrato de arrendamiento.

Estaba en plena mudanza cuando la demanda fue desestimada. Aunque el fallo judicial declaró que la ley no la afectaba, ella afirmó que todo el proceso había afectado su salud mental.

“Creo que esto va a impedir que la gente estudie y trabaje aquí, porque es muy problemático”, indica Li.

Jason Yuan ha dedicado su tiempo, además de su trabajo en el taller mecánico, a ser activista comunitario.

Antes de la aprobación del proyecto de ley, encabezó manifestaciones frente a la capital de Texas y testificó en una audiencia pública, declarando ante el comité que el nuevo proyecto de ley de tierras debería llamarse “Ley de Exclusión China de 2025”.

En 1882, se aprobó la Ley de Exclusión China, una ley impulsada por el sentimiento antichino. Esta controvertida ley prohibió la inmigración de trabajadores chinos a Estados Unidos.

“Prohibirle a personas como yo la propiedad de una vivienda por su país de origen es discriminatorio”, declara a la BBC Yuan, dueño del taller de coches.

Yuan estaba preocupado por el futuro de sus dos hijos, y cuando habló en una manifestación reciente, su hijo de 13 años lo apoyó.

“Les dije a todos que esto vale la pena”, dice.

“En el futuro, les diré a mis hijos que, cuando sufran discriminación, cuando alguien los moleste, esta es una forma de contraatacar”, añade.

Las empresas chinas consideran mudarse

Como propietario de una pequeña empresa, a Yuan también le preocupa el impacto financiero del proyecto de ley, ya que al menos un tercio de sus clientes son inmigrantes chinos.

“Es un ecosistema del que dependen los empresarios de la comunidad china”, afirma Yuan.

Además de las pequeñas empresas, las empresas transnacionales chinas podrían verse directamente afectadas por la ley.

Entre 2011 y 2021, 34 empresas chinas registraron 38 proyectos de inversión, $2,700 millones en inversiones de capital y 4,682 empleos en Texas, según un informe de funcionarios estatales.

Se cree que algunas empresas chinas están ya buscando alternativas a Texas.

Nancy Lin, agente inmobiliaria comercial con sede en Dallas, declaró a la BBC que varios posibles clientes chinos con los que ha hablado están pausando sus planes de inversión, incluidos algunos en los sectores de vehículos eléctricos y paneles solares.

“Si no se resuelve este problema, creo que será más difícil para las empresas chinas entrar en Texas. Quienes ya tengan contratos de arrendamiento no podrán renovarlos. Si lo hacen, solo podrán hacerlo por un máximo de un año”.

El derecho a la propiedad de tierras ha sido una lucha para los chino-estadounidenses desde hace más de un siglo.

Una ley de tierras para extranjeros en Texas, que restringía la compra de tierras a ciudadanos no estadounidenses, estuvo vigente hasta 1965. Se consideró “irrazonable y discriminatoria” y contraria al “desarrollo económico”.

El gobernador Abbott afirma que su máxima prioridad es la seguridad de los tejanos.

Al ser consultado por la BBC, su oficina se refirió a declaraciones previas sobre el asunto, incluyendo un comunicado de prensa que afirmaba que “no se debe permitir que los adversarios extranjeros hostiles, incluida China, posean tierras en Texas”.

Chuck DeVore, del grupo de expertos conservador “Texas Public Policy Foundation”, fue uno de los que se pronunció a favor del proyecto de ley, destacando la necesidad de “mantener a los regímenes hostiles alejados de nuestras bases militares, tierras de cultivo e infraestructura, como la Base Aérea Laughlin en Del Río, Texas, o los ranchos que alimentan a nuestro estado”.

Un proyecto cerca de la base aérea

El esfuerzo legislativo fue impulsado en parte por la controvertida compra entre 2016 y 2018 por parte del empresario chino Sun Guangxin de 140,000 acres de terreno en Texas para un parque eólico. La extensión incluía terrenos cerca de la Base Aérea de Laughlin.

Aunque inicialmente fue aprobada por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), Texas aprobó una ley en 2021 que prohíbe los acuerdos con ciertas empresas extranjeras en “infraestructura crítica”, y el proyecto de Sun fue frustrado.

El senador texano John Cornyn declaró en 2024 que, como miembro del Partido Comunista Chino (PCCh) y exlíder de alto rango del ejército chino, Sun probablemente tenía otros planes de vigilancia en nombre del gobierno chino.

Sun refutó tales afirmaciones. Una demanda presentada en 2024 por una de sus filiales comerciales destacó que las autoridades estadounidenses habían tomado medidas de mitigación y habían eximido al proyecto de considerarlo una amenaza para la seguridad nacional.

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington, recopiló 224 casos de espionaje contra Estados Unidos por parte de China entre 2000 y 2023 a partir de fuentes públicas.

Expertos en seguridad nacional han sugerido que las amenazas relacionadas con el PCCh a Estados Unidos han aumentado en los últimos años.

“El riesgo es real”, declaró Holden Triplett, exjefe de la oficina del FBI en Pekín, a la BBC.

“Atacar a Estados Unidos a nivel subnacional se ha convertido en una tendencia creciente en inteligencia. Los individuos y grupos a ese nivel tienden a ser menos conscientes de los riesgos y más propensos a establecer relaciones”, dice Triplett.

Sin embargo, Patrick Toomey, de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que, en el caso de la SB 17, algunos funcionarios equiparaban erróneamente a los chinos con el gobierno chino.

“No hay pruebas de que la propiedad o el alquiler de viviendas en Texas por parte de ciudadanos chinos haya perjudicado la seguridad nacional”, afirma.

Los expertos también cuestionan la necesidad de la nueva ley de Texas desde un punto de vista regulatorio. Era preferible que el gobierno federal manejara estos asuntos para evitar superposición de jurisdicciones, dijo Sarah Bauerle Danzman, del grupo de expertos Atlantic Council.

Una tendencia nacional

La SB 17 no es el primer proyecto de ley de este tipo en Estados Unidos.

26 estados, la mayoría controlados por los republicanos, han aprobado 50 proyectos de ley que restringen la propiedad extranjera de propiedades en China desde 2021, según el “Comité de los 100”, una organización no gubernamental chino-estadounidense.

La mayoría de las leyes estatales se aprobaron desde 2023, el mismo año en que un globo espía chino sobrevoló el espacio aéreo norteamericano, en un incidente que marcó un nuevo punto bajo para las relaciones entre Estados Unidos y China.

La administración Trump también ha anunciado que planea prohibir a los ciudadanos chinos comprar tierras de cultivo en Estados Unidos.

“La ley de Texas debería ser una señal de alarma”, declaró Toomey, añadiendo que la legislación instrumentalizaba falsas alegaciones de seguridad nacional contra inmigrantes asiáticos y otras comunidades.

Yuan cree que si los chino-estadounidenses no se resisten, la nueva ley de Texas podría dar lugar a la aprobación de leyes similares en otros estados.

Ohio, por ejemplo, está considerando una prohibición contra los “países adversarios”, pero con un alcance más estricto que podría incluir también a los titulares de la green card (el documento de residencia permanente). Activistas se han manifestado en contra.

“Intentan reescribir las reglas de la democracia”, afirma Yuan, “pero aún existe la posibilidad de que cambiemos el rumbo.

“De lo contrario, Estados Unidos se parecerá mucho más a China”.

