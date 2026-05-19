Senado aprueba proyecto para intentar limitar los poderes de guerra de Trump sobre Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los demócratas del senado de Estados Unidos lograron este martes por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente, Donald Trump, poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.

La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán.

Uno de los votos claves para adelantar la medida fue el del republicano Bill Cassidy, quien perdió las elecciones primarias de Luisiana el fin de semana luego de que Trump lo atacara en redes sociales al asegurar que no era “leal”, por sus comentarios críticos ante algunas de las políticas principales de la Administración.

Durante las siguientes semanas, el proyecto debe ser discutido por ambas cámaras y, de ser aprobado, será enviado al Despacho Oval, donde el mandatario tendría la posibilidad de vetarlo.

Desde enero, los demócratas han intentado avanzar proyectos de ley para limitar los poderes de guerra del presidente, primero por el despliegue militar del Comando Sur en el Caribe, antes de la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y desde marzo se registran siete intentos fallidos por limitar sus acciones en Oriente Medio.

A finales de abril, los esfuerzos demócratas en torno a limitar las acciones de Trump en Oriente Medio se vieron truncados cuando el alto el fuego fue prolongado por la Administración, evitando tener que responder a la resolución de poderes de guerra que obliga al mandatario a obtener autorización legislativa después de 60 días de combate.

Este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Por su parte, Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra Irán si las negociaciones fracasan.