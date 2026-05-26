Separan al director de un noticiero colombiano por denuncias de acoso sexual y censura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El caso se conoce dos meses después de que el Ministerio de Trabajo inspeccionara seis medios de comunicación por denuncias de presunto acoso laboral y sexual.

El director del canal colombiano de noticias Red+, Giovanni Celis Sarmiento, fue apartado temporalmente de su cargo tras conocerse denuncias de presunto acoso sexual, maltrato laboral y censura periodística.

“A la luz de los hechos que se han hecho públicos, y con el fin de garantizar la transparencia, la imparcialidad y el correcto desarrollo de las investigaciones en curso, Red+ Noticias ha decidido relevar temporalmente al director de noticias de sus funciones”, afirmó el canal en un comunicado divulgado en X.

Las denuncias, publicadas por la Revista Raya, incluyen “besos y contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de las periodistas, llamadas fuera del horario laboral y humillaciones públicas” y forman parte de una investigación basada en chats y testimonios de periodistas y excolaboradores del canal.

El caso se conoce dos meses después de que el Ministerio de Trabajo inspeccionara seis medios de comunicación por denuncias de presunto acoso laboral y sexual en redacciones del país, tras el escándalo en Caracol Televisión que terminó con la salida “por mutuo acuerdo” de un presentador y el despido de otro.

De esas inspecciones, la cartera documentó 24 casos en el noticiero Red+ y reveló que buena parte del personal del canal tenía contratos de corta duración y que solo 42 trabajadores cuentan con contratos directos con la empresa.

Relatos de acoso y maltrato

La periodista Paula Andrea Granados, que trabajó en el medio hasta diciembre de 2025, aseguró en un video divulgado en Instagram que Celis “es un señor que no tiene reparo en escanear de arriba a abajo con unas miradas muy abusivas”.

Granados relató además el caso de una compañera a la que, según dijo, el directivo le enviaba capturas de pantalla de sus apariciones al aire acompañadas de mensajes sobre su ropa y su aspecto físico.

Otra experiodista del canal afirmó que Celis aprovechaba los trayectos en las rutas empresariales para sentarse junto a ella y recostarse sobre sus piernas, mientras que en otras ocasiones le dio “picos” en la boca y luego minimizaba lo ocurrido entre risas.

Un reportero afirmó incluso que el directivo le rompió el teclado a un compañero durante una discusión y una de las periodistas dijo que recibía llamadas antes de iniciar su jornada y durante los fines de semana: “Mi vida giraba en torno a lo que Celis quería que se hiciera”.

Acusaciones de censura

Además de las acusaciones por acoso, Celis enfrenta señalamientos relacionados con el caso de Dilan Cruz, un joven de 18 años que fue asesinado en noviembre de 2019 tras ser impactado por un proyectil disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una protesta en Bogotá.

Según las denuncias, el director del noticiero habría ordenado que un material grabado por el canal no saliera al aire y que en la emisión se hablara de “hechos confusos” en los que había resultado herido “un vándalo”.

La Revista Raya señaló que el excamarógrafo del canal John Niño confirmó la existencia de esas imágenes y describió que en ellas se veía cómo un agente disparaba contra Cruz por la espalda.