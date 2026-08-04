Sequía: bajo caudal del Danubio saca a la luz restos de un mamut en el norte de Bulgaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El bajo nivel del Danubio dejó al descubierto en el norte de Bulgaria los restos de un mamut de miles de años de antigüedad, un hallazgo que los científicos investigarán para determinar la especie y otros detalles sobre ese ejemplar.

Los restos, entre ellos un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, fueron descubiertos de forma accidental en la orilla del río cerca del pueblo de Ryahovo, en las proximidades de la ciudad de Ruse, informó el Museo Regional de Historia.

El hallazgo fue comunicado por un vecino de la localidad y confirmado por el director del museo, Nikolay Nenov, quien explicó en las redes sociales del museo que los restos serán trasladados a la institución para su conservación y estudio.

“Las partes descubiertas se concentran en un mismo lugar, lo que hace suponer que el animal murió allí”, señaló Nenov, quien apuntó que en esa zona pudo existir hace miles de años un entorno pantanoso donde quedó preservado el cuerpo del mamut.

El Museo Regional de Historia de Ruse ya conserva restos de tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, hace entre 14,000 y 80,000 años.

Nivel del río

El descenso excepcional del nivel del río ha permitido ahora que vuelvan a emerger algunos de estos vestigios.

Las autoridades búlgaras han alertado de que el Danubio se encuentra en niveles mínimos, con una media de unos 130 centímetros por debajo de lo habitual, lo que ha provocado dificultades para la navegación en algunos tramos.

Suministro eléctrico

En tanto, la Comisión Europea (CE) “sigue de cerca y supervisa” los efectos de la sequía con centrales nucleares a mínimo rendimiento en Rumanía y Hungría por la escasez de caudal de agua, que afecta también a la agricultura y el transporte, aunque no detectó problemas para el suministro eléctrico.

“Por el momento no estamos viendo ningún problema de seguridad de suministro (...). Las centrales eléctricas ya tienen sistemas de contingencia en funcionamiento y también existe la venta e intercambio de electricidad entre los estados miembros”, dijo la portavoz comunitaria de Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en una rueda de prensa.