Panamá, 23 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INCIDENTE

    Servicio Secreto evacúa zona de la Casa Blanca tras sonidos similares a disparos

    Europa Press
    Servicio Secreto evacúa zona de la Casa Blanca tras sonidos similares a disparos
    Reportan múltiples detonaciones cerca de la Casa Blanca. EFE

    El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios sonidos similares a disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, según han informado periodistas presentes en el lugar.

    De acuerdo con enviados de medios como ABC News o NBC News, se habrían oído alrededor de una veintena de detonaciones poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial.

    Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo.

    El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha señalado a los medios que la agencia tiene conocimiento de “informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que los agentes están “trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”.

    Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que se trate de un tiroteo ni han informado de posibles heridos o detenciones relacionadas con el suceso.

    Según había indicado previamente el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La era de Etelvina Medianero de Bonagas en la Unachi: 13 años y casi mil millones de dólares en presupuesto. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Imputan cargos a pareja de exalcalde de Colón, Alex Lee, por presunto peculado. Leer más
    • Costa Rica responde a Mulino y asegura que no necesita energía de Panamá. Leer más
    • Naos: del lujo prometido al descontrol entre un avión abandonado, secuestros y pleitos millonarios. Leer más
    • Ilya Espino de Marotta será la nueva administradora del Canal de Panamá. Leer más
    • Junta Directiva de la ACP anunciaría este jueves al nuevo administrador del Canal. Leer más