    Seguridad

    Servicio Secreto mata a un hombre armado que entró a la residencia de Donald Trump en Florida

    EFE
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE

    El Servicio Secreto de Estados Unidos abaleó a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente, Donald Trump, en el estado de Florida.

    El individuo falleció al momento, según informó este domingo el director del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi, en su cuenta de la plataforma X.

    Su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia la 1:30 a.m. (hora local) tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago.

    En el momento de los hechos no había ninguna persona bajo la protección de los Servicios Secretos, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.

    La identidad del joven, que tenía unos 20 años, no se difundirá hasta que sus familiares no hayan sido informados de su muerte.

    La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

    Los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos.

    Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido.

    Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias

