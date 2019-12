Los servicios secretos alemanes espiaron a Hillary Clinton

REDACCIÓN INTERNACIONAL, (AFP).- Los servicios secretos alemanes espiaron al menos una conversación telefónica de la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, informaron el viernes varios medios alemanes.El rotativo Süddeutsche Zeitung (SZ) y las cadenas públicas regionales de radiotelevisión NDR y WDR se basan en documentos entregados a los servicios de inteligencia estadounidenses, (CIA por sus siglas en inglés), por un agente de los servicios secretos alemanes, BND.Los medios no precisan cuándo tuvo lugar la supuesta conversación espiada, pero el caso habría sido mencionado en una conversación entre el sucesor de Clinton, John Kerry, y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier.Los tres medios citan una fuente anónima del Gobierno alemán, quien indicó que la conversación de Clinton se interceptó por error, mientras se encontraba en un avión del Gobierno estadounidense.El espionaje de personalidades políticas estadounidenses no sería "un caso aislado", afirman SZ, WDR y NRD.El Gobierno alemán habría ordenado a los servicios secretos alemanes "espiar a un socio de la OTAN", si bien estos medios no desvelan la identidad del socio.Las revelaciones el año pasado sobre el espionaje del celular de la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel, por la CIA afectan todavía a las relaciones entre Alemania y Estados