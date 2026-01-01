Sheinbaum afirma que en 2026 se dedicará en ‘cuerpo y alma’ a procurar el bien de todos los mexicanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha publicado en su perfil en la red social X su mensaje de fin de año, en el cual ha trasladado su intención de dedicarse en “cuerpo y alma” a procurar el bien de “todos los mexicanos”.

“Son momentos de reflexión y siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de los buenos deseos para el próximo año (...) Todo lo mejor de mi parte. Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”, ha resaltado la mandataria.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

En su mensaje, Sheinbaum también tuvo palabras dirigidas a la población mexicana que reside tanto en Estados Unidos como en otros países.

“Quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país”, ha añadido.