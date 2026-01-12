Sheinbaum afirma que está ‘descartada’ una acción militar de Estados Unidos en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedó “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.

Preguntada durante su conferencia de prensa matutina sobre si tras la conversación que mantuvo esta mañana con Trump quedaba “descartada” la intervención, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”.

“Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró.

La mandataria explicó que una de las motivaciones que la llevó a buscar la conversación con su homólogo estadounidense fue que “tres veces (Trump) había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México”.

En ese sentido, dijo que siempre es positivo buscar un diálogo, en vez de solamente comunicarse a través de medios de comunicación o la comunicación pública.

“Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada”, explicó Sheinbaum.

Asimismo, apuntó que “en algún momento” se volverá a buscar una nueva llamada “porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado”.

Respecto a si México aceptaría adoptar el término “narcoterrorismo” para justificar acciones unilaterales en territorio mexicana, Sheinbaum subrayó su desacuerdo.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamarle así”, señaló.

No obstante, insistió en que pese a no estar de acuerdo en muchos temas, México quiere llevar una “buena relación” con Estados Unidos.

“Somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener”, concluyó.

Se trata de la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazara con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.