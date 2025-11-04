Sheinbaum afirma que ‘no van a ocurrir’ ataques de Estados Unidos contra carteles en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el supuesto plan que tiene el presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano “no va a ocurrir”.

“No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio). Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el lunes la cadena NBC revelara los supuestos planes de Trump, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Sheinbaum defendió la soberanía a la territorialidad de México, y enfatizó en que con Estados Unidos se tiene “colaboración y coordinación sin subordinación”.

“Entonces, eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump”, zanjó.

La presidenta mexicana aceptó que en algunas llamadas telefónicas que ha sostenido con su homólogo estadounidense, éste le ha ofrecido ayuda con el envío de tropas y otros mecanismos para luchar contra la delincuencia organizada.

“Y siempre le he dicho: ‘Muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano’”, subrayó.

Sheinbaum insistió en que se trata de compartir información y de realizar capacitaciones en ambos lados de la frontera, además de reforzar las incautaciones de armas que provienen de EUA.

“Ha quedado claro eso, que nosotros no no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo y que colaboramos y nos coordinamos y somos un estado soberano”, apuntó.

Según la información revelada por la NBC, el plan de Trump incluye el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, aunque no precisa una fecha clara para el inicio de la misión.

De llevarse a cabo, las fuerzas estadounidenses pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los carteles en México.

No obstante, según las fuentes citadas, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al Gobierno de Sheinbaum.

En febrero pasado, la Administración Trump designó a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Un mes después comenzaron a surgir reportes sobre una nueva operación anti droga en territorio mexicano.

En septiembre pasado, The Washington Post informó de que la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias de funcionarios de la DEA, que instaron a principios de año al Gobierno del republicano a realizar una serie de ataques militares a carteles de la droga en territorio de México.

Aunque Trump ha insinuado en varias ocasiones su voluntad de atacar a los carteles de la droga mexicanos en su territorio, hasta el momento su Administración se ha abstenido de hacerlo y ha destacado la notable colaboración con México en materia de seguridad.