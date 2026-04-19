Sheinbaum asegura que ‘nunca’ ha habido ‘una crisis diplomática’ entre México y España por el tema de los abusos de ‘la conquista’

Redacción* - BBC News Mundo

Tras casi siete años de reproches, desaires y tensiones por culpa del pasado colonial, México y España se han reconciliado y han acordado normalizar sus relaciones.

“No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, declaró la mandataria a su llegada a la cumbre de líderes de izquierda celebrada el sábado en Barcelona (España).

“Lo más importante es que reconozcamos la fortaleza de los pueblos indígenas de nuestro país”, agregó.

La colonización española de México se convirtió en un tema espinoso entre ambos países, lo que ha generado peticiones de disculpas y un desaire diplomático.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron momentos antes de reunirse con el anfitrión de la cita, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien aseguró que comparte una “gran sintonía” con la presidenta mexicana.

Acto seguido, el mandatario español afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que ambos habían acordado “continuar estrechando nuestros especiales lazos culturales, económicos y sociales”.

Por su parte, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, calificó la presencia de Sheinbaum como “una señal muy importante y positiva del acercamiento entre los dos países”, reseñó la agencia Reuters.

Haciendo memoria

La visita de Sheinbaum a España fue la primera de un presidente mexicano en ocho años.

Las tensiones comenzaron en 2019 cuando el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, exigió que España se disculpara por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la conquista.

Los conquistadores españoles mataron a miles de personas en combates y por enfermedades mientras desmantelaban el imperio azteca y otras civilizaciones en el siglo XVI.

Cuando la petición de López Obrador quedó sin respuesta por parte de Madrid, Sheinbaum tomó la inusual decisión de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024. España calificó de “inaceptable” lo ocurrido y decidió no enviar ningún representante a la ceremonia.

En 2019, el expresidente mexicano López Obrador envió una carta al rey de España en la que le pedía que se disculpara por los abusos cometidos durante la conquista y colonia. / ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Sin embargo, en los últimos meses se han producido indicios de que las relaciones han comenzado a mejorar.

En marzo pasado, el rey Felipe dijo que “hubo mucho abuso” durante la conquista del territorio que después se convertiría en México.

“Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos’. Pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”, afirmó durante una visita a una exposición sobre mujeres indígenas mexicanas en Madrid.

Las palabras del rey marcaron la primera vez que un monarca español reconocía públicamente los excesos cometidos durante la época colonial del país.

Posteriormente, se supo que Sheinbaum había invitado al soberano a la ceremonia de inauguración de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en junio.

Según la Casa Real española, la presidenta afirmó que el evento deportivo, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, brindará “una oportunidad oportuna para evocar la profundidad y el carácter único de los lazos entre México y España”.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, recibió elogios de Sheinbaum el pasado octubre cuando afirmó que había habido “dolor e injusticia” en la historia compartida de ambos países.

En declaraciones a los periodistas, Sheinbaum aseguró el sábado que invitó a Sánchez a visitar México el próximo año.

Más de una docena de líderes mundiales se dieron cita en Barcelona para abordar las amenazas que enfrenta la democracia y el orden multilateral. / Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images

Una alianza por la paz

La cumbre del sábado en España fue la cuarta reunión de la iniciativa “En Defensa de la Democracia”, cuyo objetivo es contrarrestar al extremismo y al iliberalismo.

“La democracia no puede darse por sentada”, afirmó Sánchez.

“Estamos presenciando ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de desafiar las normas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, agregó el gobernante español.

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, copresidente de la iniciativa, declaró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no funciona y que sus cinco miembros permanentes —EE.UU., China, Rusia, Francia y el Reino Unido—, todos con derecho a veto, se han convertido en “señores de la guerra”.

“Ningún presidente de ningún país del mundo, por poderoso que sea, tiene derecho a imponer normas a otros países”, advirtió Lula.

Posteriormente, los líderes de Brasil, México y España emitieron una declaración conjunta en la que anunciaron que habían acordado aumentar la ayuda a Cuba, país que describieron como sumido en una “crisis humanitaria”.

La nación caribeña ha sufrido recientemente una serie de apagones a nivel nacional, ya que un bloqueo petrolero informal impuesto por EE.UU. ha exacerbado la escasez de combustible existente.

En Milán, líderes de la extrema derecha europea celebraron un multitudinario acto donde criticaron a la UE y sus regulaciones. / EPA

La contracumbre

Mientras tanto, en Milán, miles de simpatizantes de Patriotas por Europa, una agrupación de derechas en el Parlamento Europeo, se congregaron en una manifestación.

El líder del grupo, Jordan Bardella, quien también encabeza la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Francia, participó junto al organizador del evento, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, y Geert Wilders, líder del partido ultraderechista neerlandés PVV.

Bardella afirmó que la inmigración y las “regulaciones cada vez más estrictas impuestas por la Comisión Europea y la Unión Europea a la industria europea y a las economías de la eurozona” serían algunos de los temas que los líderes abordarían.

“En Europa, la Alianza de Patriotas es el único verdadero adversario de los burócratas de Bruselas que sirven a unos pocos empresarios y belicistas”, declaró Salvini ante la multitud.

El primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, cuyo partido Fidesz también forma parte de Patriotas por Europa, no estuvo presente en la manifestación. Orbán fue derrotado en las elecciones generales celebradas la semana pasada por Péter Magyar, un antiguo aliado.

*con información de Kathryn Armstrong

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