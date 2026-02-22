Panamá, 22 de febrero del 2026

    Sheinbaum llama a la ‘calma’ tras violencia en México por muerte de El Mencho

    EFE
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse “en calma”, tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

    En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe “abso

    luta coordinación con gobiernos de todos los estados” y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”.

    “Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó Sheinbaum.

    La mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

    Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

    Sheinbaum se refirió así al operativo federal que culminó con la muerte de El Mencho, acción que contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, según informó la Defensa de México.

    Integrantes del Ejército de México y policías estatales revisan vehículos este domingo, en el balneario de Cancún en Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

    Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

    EFE

    Agencia de noticias


