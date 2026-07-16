‘Si morimos, morimos juntos’: habla la esposa del hombre que estuvo a punto de ser succionado por la ventanilla de un avión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una mujer que sujetó las piernas de su marido cuando este estuvo a punto de ser succionado por la cabeza por la ventanilla de una aeronave de Ryanair el pasado viernes, dijo que “la mitad de su cuerpo sobresalía del avión”.

Svetlana Grković, quien viajaba con su marido Ljubisa Karović desde Salónica (Grecia) a Memmingen (Alemania), declaró a la emisora pública griega ERT que él estuvo “afuera hasta el pecho” durante dos minutos.

“Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: ‘Si morimos, morimos juntos’”, declaró Grković al medio serbio Nova.

Con la ayuda de otros dos pasajeros, Grković pudo meter de nuevo en el interior de la aeronave a su marido quien, según ella, perdió el conocimiento tres veces.

“Gravemente herido y en estado de shock”

“La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano”, declaró Grković a ERT. “Entre tres personas lo jalábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos”.

“Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió succionada”, añadió.

Grković dijo que parecía que parte del motor del avión se había desprendido, rompiendo la ventana junto a su esposo y provocando una descompresión en la cabina. Otros pasajeros también informaron haber escuchado lo que sonó como una explosión.

Un asesor técnico designado por la familia cree que el incidente comenzó con una falla en el motor derecho de la aeronave, lo que provocó que algo impactara y rompiera la ventana de la cabina antes de la rápida pérdida de presión. Esta evaluación no ha sido confirmada por los investigadores.

Los pasajeros habían declarado previamente a los medios locales que Karović tenía el cinturón de seguridad puesto, lo que ayudó a los demás pasajeros a sujetarlo mientras su cabeza y hombros estaban fuera del avión.

Svetlana Grković declaró que su marido, de 61 años, está “gravemente herido y en estado de shock”.

“Para mí es importante que esté vivo... tiene la mano particularmente herida y sufre quemaduras. No puede comunicarse, no recuerda nada de lo sucedido”, dijo.

Según declaró a ERT, “cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar”, y añadió: “Yo también estoy en un estado psicológico muy delicado... Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara”.

Según los datos de seguimiento, el vuelo de Ryanair llevaba unos 10 minutos en el aire cuando descendió bruscamente 9.000 pies (2.700 metros).

En un comunicado, Ryanair informó que su vuelo del viernes por la mañana desde Tesalónica a Memmingen regresó “poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”.

“El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica”, declaró la aerolínea irlandesa de bajo coste.

“Enseguida nos dimos cuenta de que se había producido una descompresión. Se oían gritos... por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia”, declaró Christina, otra pasajera, a Radio Tesalónica.

“Pensábamos que el avión se iba a estrellar”

Otra pasajera, Sofía, declaró a Radio Salónica: “Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar. El hombre herido sangraba y perdió el conocimiento varias veces, probablemente por la falta de oxígeno y el shock”.

El avión -que según se cree tiene 18 años- era operado por Malta Air, filial de Ryanair.

El operador del aeropuerto de Tesalónica, Fraport Greece, declaró que “el incidente está siendo investigado por la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria”.

Según los medios locales, el hombre de 61 años permanece hospitalizado mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del incidente.

Debido a que la aeronave es un Boeing 737-800 de fabricación estadounidense y el incidente ocurrió en el espacio aéreo de Macedonia del Norte, investigadores de múltiples autoridades de aviación internacionales están colaborando en la investigación, incluyendo Boeing, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Información adicional de Nikos Papanikolaou.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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