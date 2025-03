Si nadie detiene a Putin ‘pasará a Moldavia y quizá a Rumanía’, alerta Macron

Escuchar audio noticia

El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció de nuevo este sábado sobre la crisis en torno a la guerra de Ucrania, pidiendo una vuelta a “la calma” y “al respeto”, y recalcó que no hay que ceder ante el régimen ruso, ya que si no “pasará a Moldavia y quizá más allá, a Rumanía”.

“Tenemos una Rusia sobrearmada y agresiva en nuestras fronteras. Lleva a cabo acciones terroristas y campañas masivas de desinformación”, recordó Macron en una entrevista conjunta con los medios Le Parisien, Tribune Dimanche y Le Journal du Dimanche, publicada este sábado.

Recalcó, en consecuencia, que no hay que equivocarse de enemigo, ya que “nuestra seguridad está en juego”, y se mostró convencido de que, de lo contrario, el presidente ruso, Vladímir Putin, avanzará más tarde sobre otros países europeos.

Por eso abogó nuevamente por obtener una “paz con garantías” en Ucrania, aunque las “ambiciones” del presidente estadounidense, Donald Trump, sean ahora mismo “todo lo contrario”.

“No tengo ninguna duda -matizó- de que el claro destino de los estadounidenses es estar del lado de los ucranianos. Lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos tres años es totalmente coherente con su tradición diplomática y militar. Quiero que los estadounidenses comprendan que desentenderse de Ucrania no redunda en su interés”.

Dado el deterioro de la relación entre Kiev y Washington, constatado en la tensa reunión del viernes en la Casa Blanca durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macrón pidió “que todo el mundo vuelva a la calma, al respeto y al reconocimiento”, para poder hacer “progresos concretos, porque lo que está en juego es “demasiado importante”.

“Es preferible -razonó- mantener un debate estratégico y confidencial para avanzar y aclarar malentendidos entre las personas, pero no delante de testigos”.

También habló del Consejo Europeo Extraordinario del próximo 6 de marzo, en el que los Veintisiete deben abordar la crucial y aplazada construcción de una arquitectura de defensa europea.

“El objetivo de esta reunión es aumentar el apoyo a Ucrania y dar a la Comisión Europea un mandato para poner en marcha cuanto antes una financiación conjunta masiva, porque nuestra seguridad está en juego”, subrayó el presidente francés.

Explicó que “muchos países europeos han basado su seguridad en el vínculo transatlántico” y que es la hora de un replanteamiento.

“Aún tenemos las de ganar. Aún disponemos de los medios para que este salto estratégico europeo sea un éxito”, estimó.

En esas conversaciones la disuasión nuclear no será un tema menor y Francia desempeñará un papel central al ser el único país de la Unión Europea en posesión de esa tecnología. Por ello, Macron ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir el debate sobre una disuasión compartida.

“Nosotros tenemos un escudo, ellos no. Y ya no pueden depender de la disuasión nuclear estadounidense. Necesitamos un diálogo estratégico con quienes no lo tienen y eso haría más fuerte a Francia”, explicó.

Tras la malograda visita de Zelenski a Estados Unidos, Macron ha hablado tanto con el líder ucraniano como con Trump, según informaron fuentes del Elíseo, aunque los detalles de esas conversaciones no se divulgaron.

Igualmente conversó con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.