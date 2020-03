Siete nuevos casos de Covid-19 en Celtics, Lakers, 76ers y Nuggets

Siete miembros de los equipos NBA Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, Philadelphia 76ers y Denver Nuggets, entre quienes está el escolta Marcus Smart y al menos otros dos jugadores, dieron positivo en pruebas del nuevo coronavirus, según reportaron este jueves las franquicias.

Estos casos se suman a los siete jugadores de equipos de la NBA contagiados que se habían reportado en días previos. El primero de ellos fue el pívot francés Rudy Gobert, cuyo caso desencadenó la suspensión indefinida de la temporada regular de la NBA el 11 de marzo y las posteriores pruebas a al menos ocho plantillas completas de la liga.

Este jueves, los Boston Celtics anunciaron que uno de sus jugadores dio positivo en un test de Covid-19.

"El jugador de los Celtics, que no está exhibiendo síntomas, ha sido aislado por varios días y continuará así mientras es monitoreado por el equipo médico", dijo.

El equipo no dio la identidad del jugador pero posteriormente su escolta Marcus Smart subió un vídeo a su cuenta de Twitter explicando que acababa de ser notificado de que había dado positivo en la prueba.

"Estoy bien, me siento bien. No siento ninguno de los síntomas (...) Me hice el test hace cinco días y los resultados llegaron anoche, los cuales eran positivos. He estado en autocuarentena desde entonces, gracias a Dios", dijo Smart, de 26 años.

“El equipo está esperando más resultados de tests y los comunicará como sea apropiado”, avanzaron los Celtics.

Los Lakers también informaron que dos de sus jugadores dieron positivo en tests de COVID-19. “Los dos jugadores están actualmente sin síntomas, en cuarentena y bajo el cuidado de los médicos del equipo”, dijeron los Lakers en un comunicado en el que no ofrecen sus identidades.

A todos los jugadores y miembros del equipo se les ha pedido que se mantengan en cuarentena en sus domicilios, señaló.

Previamente, los Philadelphia 76ers y los Denver Nuggets emitieron sendos comunicados para decir que cuatro integrantes de sus organizaciones también dieron positivo en esta prueba, sin detallar si entre ellos hay jugadores.

Los 76ers sometieron al examen médico a un grupo de jugadores, entrenadores y miembros de su equipo de operaciones de básquetbol, unos análisis que se hicieron por recomendación médica y de forma privada.

“Tres individuos han recibido resultados positivos del test de Covid-19. Todos los otros tests son actualmente negativos”, reportó el equipo de Filadelfia.

"Estas personas están en autoaislamiento y serán monitoreadas de cerca por profesionales médicos", agregaron los 76ers, que tampoco detallaron el estado de salud de estos miembros de su equipo.

Horas antes, los Denver Nuggets habían anunciado que “un miembro de la organización” dio también positivo en un análisis de Covid-19.

“La persona, que fue sometida al test después de experimentar síntomas congruentes con Covid-19 el martes 16 de marzo, está actualmente bajo el cuidado del equipo médico y en autoaislamiento”, se limitó a señalar la franquicia.

Los otros siete casos de jugadores de la NBA que se conocieron en los últimos días fueron Gobert y su compañero en los Utah Jazz Donovan Mitchell, Christian Wood de los Detroit Pistons y cuatro jugadores de los Brooklyn Nets de quienes solo se ha identificado a su gran estrella, Kevin Durant.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, detalló el miércoles que solo dos de esos siete jugadores contagiados mostraron síntomas de la enfermedad mientras que el resto permaneció asintomático.

Este jueves también se conocieron más medidas de la NBA para intentar proteger a jugadores y miembros de sus franquicias de la expansión de la pandemia.

A partir del viernes, los jugadores no podrán acceder a las instalaciones de sus equipos ni tampoco ejercitarse en lugares públicos para prevenir posibles contagios, según un memorándum enviado a los equipos.

"Por mucho que las franquicias querían que los jugadores tuvieran una forma de venir a entrenar, los equipos y la liga estaban inquietos por el contacto, incluso en ese entorno limitado", reportó el periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN.

En cuanto a las limitaciones de desplazamientos, la NBA dijo que los jugadores tienen libertad para moverse dentro de Norteamérica, aunque recomiendan que permanezcan en las ciudades donde juegan.

Estados Unidos superó este jueves la barrera de los 10,000 casos de infecciones del nuevo coronavirus y suma más de 150 muertos por el patógeno, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins usado como referencia nacional.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han indicado que esperan que el número de casos de la enfermedad Covid-19 aumente abruptamente en los próximos días debido a un incremento de las pruebas diagnósticas después de retrasos iniciales.