    SHOW EN ESPAÑOL

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX

    El artista puertorriqueño presentó un show íntegramente en español en uno de los escenarios más vistos de Estados Unidos.

    Anahil Trómpiz Torres
    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    Bad Bunny sostiene una bandera puertorriqueña durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. EFE

    Bad Bunny hizo historia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX al presentar un show completamente en español en el evento deportivo con mayor audiencia en Estados Unidos.

    Polémica en el Super Bowl LX: Trump tilda de ‘terrible’ el show de medio tiempo de Bad Bunny

    Durante 13 minutos, el artista puertorriqueño llevó al escenario una propuesta centrada en la música urbana y los ritmos caribeños, con referencias culturales de América Latina y a su natal Puerto Rico.

    El show abrió con Titi me preguntó, una de sus canciones más conocidas, mientras su protagonista aparecía vestido completamente de blanco. Desde ese primer momento, la puesta en escena estuvo marcada por elementos visuales vinculados a la cultura latina, como puestos de venta de raspao y tacos, figuras de boxeadores y la “casita”, esa estructura icónica de sus últimos conciertos.

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    El músico puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. EFE/EPA

    A lo largo de la presentación interpretó temas como Yo perreo sola, Voy a llevarte pa’ PR, un remix de reguetón clásico que dio paso a EoO, y Nuevayol. En uno de los momentos del espectáculo, el propio Bad Bunny señaló al público: “Están escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los caseríos”.

    Durante Yo perreo sola, el artista subió al techo de la escenografía, en una referencia a lo que ha hecho en su residencia de conciertos y en su gira por América Latina. En la casita ubicada en el escenario se pudo ver a figuras del entretenimiento como Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G y Cardi B.

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. EFE

    Antes de continuar con el repertorio, Bad Bunny se dirigió al público: “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti”.

    Artistas invitados

    Uno de los momentos centrales llegó con la aparición de Lady Gaga, quien interpretó una versión en ritmo tropical de Die With A Smile. La cantante estadounidense, vestida de azul y con una flor de maga en el cabello —flor nacional de Puerto Rico—, bailó junto a Bad Bunny para dar inicio a Baile inolvidable, otro de los temas incluidos en el repertorio.

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    Más adelante, Ricky Martin apareció de sorpresa en el escenario para interpretar Lo que pasó a Hawaii, una canción que hace referencia a los procesos de colonización, turistificación y desplazamiento de poblaciones nativas tras la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en 1898.

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    Ricky Martin, quien se unió a Bad Bunny en el evento deportivo más visto de Estados Unidos. EFE

    Tras ese segmento, Benito regresó al centro del escenario con la bandera de Puerto Rico en la mano para comenzar El apagón, tema que alude a la crisis energética, los cortes de luz, la privatización del sistema eléctrico y la gentrificación en la isla.

    Simbolismo y celebración latina, Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX
    Bad Bunny (centro) se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. EFE

    El espectáculo cerró con DtMF, acompañado por una celebración de banderas en representación de distintos países de la región. Bad Bunny mencionó a cada país de Latinoamérica, entre esos Panamá.

    Benito llevó la música en español al centro del escenario del Super Bowl LX y convirtió el medio tiempo en una fiesta de alcance continental.

    Anahil Trómpiz Torres

    editora de ELLAS - creadora de contenido


